На перекрестке в Гидрострое хотят отрегулировать светофор

14.12.2021 | 09:32

В Пензе обсудили вопрос регулировки светофора, установленного на перекрестке улиц Перспективной и Рябова.

После завершения второго этапа реконструкции улицы 40 лет Октября изменились знаки приоритета. Если ранее на пересечении главной была улица Рябова, то в настоящий момент ею стала обновленная Перспективная улица. Кроме того, появился светофорный объект.

«Не все водители обращают внимание на изменившиеся знаки приоритета и продолжают пересекать перекресток «по привычке», тем самым попадают в ДТП», - отметили в пресс-службе министерства строительства и дорожного хозяйства области.

На заседании в министерстве председатель правительства Николай Симонов поручил отрегулировать фазы переключения светофора и сделать перекресток безопасным и удобным для всех участников движения.

Пензенские водители не раз обращали внимание, что после реконструкции перекресток в Гидрострое стал местом концентрации ДТП. Водители пересекали участок дороги, забыв о том, что знаки изменились.

«Все, кто знаком не понаслышке с безопасностью дорожного движения, знают, что изменение приоритета на перекрестках, сложившегося десятилетиями, влечет огромную опасность для участников дорожного движения. Недопустимо выключение светофора на данном перекрестке», - написал в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» автомобилист.