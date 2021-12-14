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Общество

На перекрестке в Гидрострое хотят отрегулировать светофор

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В Пензе обсудили вопрос регулировки светофора, установленного на перекрестке улиц Перспективной и Рябова.

После завершения второго этапа реконструкции улицы 40 лет Октября изменились знаки приоритета. Если ранее на пересечении главной была улица Рябова, то в настоящий момент ею стала обновленная Перспективная улица. Кроме того, появился светофорный объект.

«Не все водители обращают внимание на изменившиеся знаки приоритета и продолжают пересекать перекресток «по привычке», тем самым попадают в ДТП», - отметили в пресс-службе министерства строительства и дорожного хозяйства области.

На заседании в министерстве председатель правительства Николай Симонов поручил отрегулировать фазы переключения светофора и сделать перекресток безопасным и удобным для всех участников движения.

Пензенские водители не раз обращали внимание, что после реконструкции перекресток в Гидрострое стал местом концентрации ДТП. Водители пересекали участок дороги, забыв о том, что знаки изменились.

«Все, кто знаком не понаслышке с безопасностью дорожного движения, знают, что изменение приоритета на перекрестках, сложившегося десятилетиями, влечет огромную опасность для участников дорожного движения. Недопустимо выключение светофора на данном перекрестке», - написал в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» автомобилист.

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Источник — фото minstroy.pnzreg.ru
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Гость||

Хотеть - не значит мочь. Так выпьем же за то, чтобы ваши желания совпадали с вашими возможностями)))

Гость||

Эх, поставили бы светофоры на перекрёстке пр. Строителей и ул. Тернополькой. Пешеходов к рынку - море, автомобилей со всех сторон ещё больше, а светофоры не предусмотрены. Подумайте, эй вы там наверху!

Имя: Гость
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