На знаки не смотрят: в Гидрострое столкнулись два легковых авто

02.12.2021 | 09:55

Утром в четверг, 2 декабря, на пересечении улиц Рябова и Перспективной в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие. Сообщение об аварии появилось в соцсетях и в чате автомобилистов.

«На знаки не смотрят», - так прокомментировал произошедшее автор поста о столкновении двух легковушек, обе из которых получили механические повреждения.

Комментируя ДТП, участники «Чата водителей Пензы» сообщили, что на этом участке изменилось приоритетное направление: если раньше главной была улица Рябова, то теперь Перспективная.

«Знаки-то есть, но все едут по привычке», - констатировал один из автомобилистов. Другие предположили, что, скорее всего, это ДТП не последнее.

В конце ноября в Пензе завершился второй этап масштабной реконструкции автодороги, соединяющей улицы 40 лет Октября и Центральную, в рамках которого работы велись как раз на участке от пересечения улиц Рябова и Перспективной.