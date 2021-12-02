Происшествия

На знаки не смотрят: в Гидрострое столкнулись два легковых авто

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Утром в четверг, 2 декабря, на пересечении улиц Рябова и Перспективной в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие. Сообщение об аварии появилось в соцсетях и в чате автомобилистов.

«На знаки не смотрят», - так прокомментировал произошедшее автор поста о столкновении двух легковушек, обе из которых получили механические повреждения.

Комментируя ДТП, участники «Чата водителей Пензы» сообщили, что на этом участке изменилось приоритетное направление: если раньше главной была улица Рябова, то теперь Перспективная.

«Знаки-то есть, но все едут по привычке», - констатировал один из автомобилистов. Другие предположили, что, скорее всего, это ДТП не последнее.

В конце ноября в Пензе завершился второй этап масштабной реконструкции автодороги, соединяющей улицы 40 лет Октября и Центральную, в рамках которого работы велись как раз на участке от пересечения улиц Рябова и Перспективной.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

об этом надо было думать до покупки квартиры, а не когда уже стоишь в пробке

Гость||

Причем здесь Гидрострой?

Гость||

Админ под веществами? Матерные в соседней ветке не удаляет а тут простые коменты трут

Имя: Гость
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