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Общество

Между Пензой и Москвой назначены дополнительные поезда

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В преддверии новогодних праздников, а также накануне январских рабочих дней между Пензой и Москвой будут курсировать дополнительные поезда.

Об этом сообщила пресс-секретарь Пензенского региона Куйбышевской железной дороги Валерия Митякина.

27 декабря поезд № 233 отправится из Пензы в 2:11 и прибудет в Москву в 16:00.

30 декабря поезд № 284 отправится из Москвы в 22:30 с прибытием в Пензу в 10:58.

9 января поезд № 284 отправится из Москвы в 23:30 и приедет в Пензу в 11:20.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

да кому этот цифровой концлагерь упал с конскими ценами и камерами на каждом углу

Гость||

Москва златые купола!

Гость||

Цены на суру аховые.

Гость||

Цены на билеты подорожали!

Имя: Гость
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