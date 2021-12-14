Между Пензой и Москвой назначены дополнительные поезда

14.12.2021 | 09:41

В преддверии новогодних праздников, а также накануне январских рабочих дней между Пензой и Москвой будут курсировать дополнительные поезда.

Об этом сообщила пресс-секретарь Пензенского региона Куйбышевской железной дороги Валерия Митякина.

27 декабря поезд № 233 отправится из Пензы в 2:11 и прибудет в Москву в 16:00.

30 декабря поезд № 284 отправится из Москвы в 22:30 с прибытием в Пензу в 10:58.

9 января поезд № 284 отправится из Москвы в 23:30 и приедет в Пензу в 11:20.