Между Пензой и Москвой назначены дополнительные поезда

В преддверии новогодних праздников, а также накануне январских рабочих дней между Пензой и Москвой будут курсировать дополнительные поезда.
Об этом сообщила пресс-секретарь Пензенского региона Куйбышевской железной дороги Валерия Митякина.
27 декабря поезд № 233 отправится из Пензы в 2:11 и прибудет в Москву в 16:00.
30 декабря поезд № 284 отправится из Москвы в 22:30 с прибытием в Пензу в 10:58.
9 января поезд № 284 отправится из Москвы в 23:30 и приедет в Пензу в 11:20.
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