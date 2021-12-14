«МегаФон» построит частную сеть на территории промышленного гиганта

14.12.2021 | 11:36

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) и компания «МегаФон» заключили пятилетнее соглашение о комплексном сотрудничестве, в соответствии с которым на производственных площадках промышленного гиганта появится частная LTE-сеть. Ее построит оператор сотовой связи.

Сеть Private LTE создаст безопасную и стабильную среду передачи данных для цифровизации комбината, в том числе внедрения технологий промышленного интернета вещей (IoT), сервисов на основе видеоаналитики и систем позиционирования производственных объектов.

Сеть, которую в ближайшее время развернет «МегаФон», займет площадь свыше 11 тысяч гектаров, из которых более половины - производственные помещения. Чтобы сигнал в разветвленной группе цехов был устойчивым, «МегаФон» построит более 20 Indoor-базовых станций, а на открытой территории ММК заработает шесть новых телеком-объектов. Современное оборудование в перспективе обеспечит бесшовный переход на использование технологии 5G.

Базовые станции будут работать в диапазонах 900 и 2 600 МГц. Нижний обеспечит наилучшее проникновение сигнала связи в производственные цеха. Верхний диапазон гарантирует самые высокие скорости передачи данных.

«Помимо высокой скорости и максимальной безопасности передаваемых данных нам была крайне важна помехоустойчивость, которая просто необходима в условиях работы в цехах комбината. Строительство выделенной сети позволит решить эти задачи и откроет дополнительные возможности в части оперативного развертывания инфраструктуры передачи данных под нужды проектов цифровизации. Например, планируется использовать сервисы Private LTE для внедрения «умных» складов на базе Oracle WMS, который реализуется в настоящее время. Применение данной технологии в этом проекте позволит сэкономить на развертывании дорогостоящей сети Wi-Fi на открытой площадке порядка 50 млн рублей», - подчеркнул главный специалист по информационным технологиям ММК Вадим Феоктистов.

«Магнитогорский металлургический комбинат - крупнейшее градообразующее предприятие и наш многолетний партнер и клиент. За годы сотрудничества «МегаФон» запустил в Магнитогорске более 100 базовых станций, также мы имеем совместный опыт внедрения цифровых решений в производственной цепочке складирования и транспортировки сырья. Строительство сети Private LTE - это новый этап нашего сотрудничества, который поможет ММК в цифровизации самых сложных технологических процессов, позволит повысить эффективность и безопасность производства», - прокомментировала директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» Наталья Талдыкина.