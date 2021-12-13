Сетевое издание|18+|Понедельник|13 дек 2021|18:27
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Второй дом Оранжевого двора в Спутнике: детали комфорта

Печать

Строение № 70 - второй дом Оранжевого двора. У многоэтажки есть интересные детали, которые выделяют ее среди других домов ЖК «Радужные дворы».

70-е строение - это широкий взгляд на мир. Лоджия полностью панорамная: стекло и на фасаде, и с торцов. Дверь на лоджию тоже стеклянная.

70-е строение - это тепло и уют при любой погоде. На лоджии будет электрический теплый пол. В квартирах горизонтальное периметральное отопление. Такая система позволяет создавать в квартире собственный климат.

Все счетчики вынесены в общий коридор. В квартире больше пространства для дизайнерских задумок.

70-е строение - это безопасность. Здесь реализуется концепция «двор без машин», организуется три уровня доступа: первый - единая входная зона, там находится охранник, который следит за порядком и не пустит во двор посторонних; вторая - домофоны при входе в подъезд; третья - доступ на каждый этаж по домофонному ключу.

Узнать о проекте больше можно по телефону 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Сайт termodom-pnz.ru.

Застройщик строения № 70 - ООО СЗ «Термодом-оптима», строения № 71 - ООО СЗ «Земстрой», строения № 76 - ООО СЗ «Термодом-профи». Проектные декларации на наш.дом.рф.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте