Второй дом Оранжевого двора в Спутнике: детали комфорта

13.12.2021 | 17:05

Строение № 70 - второй дом Оранжевого двора. У многоэтажки есть интересные детали, которые выделяют ее среди других домов ЖК «Радужные дворы».

70-е строение - это широкий взгляд на мир. Лоджия полностью панорамная: стекло и на фасаде, и с торцов. Дверь на лоджию тоже стеклянная.

70-е строение - это тепло и уют при любой погоде. На лоджии будет электрический теплый пол. В квартирах горизонтальное периметральное отопление. Такая система позволяет создавать в квартире собственный климат.

Все счетчики вынесены в общий коридор. В квартире больше пространства для дизайнерских задумок.

70-е строение - это безопасность. Здесь реализуется концепция «двор без машин», организуется три уровня доступа: первый - единая входная зона, там находится охранник, который следит за порядком и не пустит во двор посторонних; вторая - домофоны при входе в подъезд; третья - доступ на каждый этаж по домофонному ключу.

Узнать о проекте больше можно по телефону 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Сайт termodom-pnz.ru.

Застройщик строения № 70 - ООО СЗ «Термодом-оптима», строения № 71 - ООО СЗ «Земстрой», строения № 76 - ООО СЗ «Термодом-профи». Проектные декларации на наш.дом.рф.