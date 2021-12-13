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Общество

В Пензе на очистку от снега кладбищ готовы потратить 2 млн

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В Пензе ищут подрядчика, который займется содержанием городских кладбищ.

В начале декабря на портале госзакупок был объявлен электронный аукцион с начальной (максимальной) ценой контракта 2 млн 194 тыс. рублей. До 10 декабря желающие подавали заявки, на данный момент их прием окончился, идет работа комиссии.

Под содержанием кладбищ подразумевается оказание услуг по обслуживанию территории, уходу за могилами и местами захоронения в течение трех месяцев: с 1 января по 31 марта 2022 года.

Победителю предстоит убирать от снега Новозападное (ул. Карпинского, убираемая площадь 38 906 кв. м), Восточное (ул. Осенняя, 57 530 кв. м), Ахунское (ул. Кордон Студеный, 92 кв. м), Митрофаньевское (ул. Водопьянова, 780 кв. м) и Мироносицкое (ул. Захарова, 2 660 кв. м) кладбища.

В марте 2021-го губернатор Олег Мельниченко возмутился состоянием Новозападного кладбища.

«Вчера в обед мы с Валерием Кузьмичом (Лидиным, председателем регионального Заксобра. - Прим. ред.) ездили на Новозападное кладбище, чтобы возложить цветы. Андрей Вячеславович, я в шоке. Там ничего не чищено, там лед, ничего не посыпается. Валерий Кузьмич чуть не упал, пролезая через снежные завалы», - обратился он тогда к Андрею Лузгину, являвшемуся на тот момент главой администрации Пензы.

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Гость||

А кто будет убирать Терновское кладбище?

Гость||

а что не написали сколько было желающих??? ни одного???

Гость||

Спасибо, что не 400 000 рублей, как в 2017-ом.

Гость||

Гость писал(a):

Спасибо, что не 400 000 рублей, как в 2017-ом.
Точнее 400 000 было на весь 2017-ый год. А потом удивлялись, почему МУП банкрот.

Гость||

А когда Крестин (Саловский сельсовет) начнет убирать кладбища в Саловке, Толузаковке? Когда наконец его заставят работать?

Имя: Гость
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