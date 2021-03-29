Общество

Мельниченко возмутился состоянием Новозападного кладбища

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В понедельник, 29 марта, на первой планерке в региональном правительстве врио губернатора Олег Мельниченко высказал серьезные претензии по содержанию Новозападного кладбища в Пензе.

«Вчера в обед мы с Валерием Кузьмичом (Лидиным. - Прим. ред.) ездили на Новозападное кладбище, чтобы возложить цветы. Андрей Вячеславович, я в шоке. Там ничего не чищено, там лед, ничего не посыпается. Валерий Кузьмич чуть не упал, пролезая через снежные завалы», - обратился Мельниченко к мэру Андрею Лузгину.

Врио губернатора подчеркнул, что крайне неудовлетворен увиденным.

«Прошу вас принять кадровые решения по руководителю этой структуры. По инициативе вы мне доложите. На Новозападном кладбище лежат руководители нашего региона, наши герои, которые погибли за нас. Наведите порядок в течение суток и мне доложите. Хоть одно кладбище вы можете содержать в порядке?» - возмутился он.

За состояние пензенских кладбищ отвечает МУП «Спецбюро». С конца декабря 2020 года им руководит Александр Царев. Он сменил на должности врио директора Любовь Курамшину.

Это произошло после того, как в соцсети «ВКонтакте» появилось видео заваленного снегом Новозападного кладбища. Работники не расчистили даже Аллею Героев, и гроб пришлось везти к могиле на санках.

Тогда мэр Пензы Андрей Лузгин честно признал, что дороги на кладбище после сильного снегопада действительно были в плохом состоянии.

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Гость||

В первую очередь - забота о покойниках. Ибо, все там будем.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Олег Мельниченко высказал серьезные претензии по содержанию Новозападного кладбища в Пензе.
Это намек?

Гость||

Жаль, что Валерий Кузьмич только чуть не упал

Лучше бы упал

Политекантроп (гость)||

Гость писал(a):

Жаль, что Валерий Кузьмич только чуть не упал

Лучше бы упал

"Упал - отжался!"

(старинная буртасская пословица)

Гость||

По районам прокатился бы - посмотрел бы на недороги посёлков и деревень, на закрытые бани. А то один товарищ много чего обещал, особенно перед выборами липовыми.

Гость||

Подожди недельку подумал про себя Лузгин и всё само растает!!

Гость||

Он ещё гробы на салазках не видел.

Гость||

Валерий Кузьмич чуть не упал, пролезая через снежные завалы», -

Ребята, его другой Кузьмич к себе позвал, на кладбище плохая примета споткнуться, упасть....

Гость||

Постройтехоть небольшой крематорий на бюджетные деньги. Ковид и другие инфекционные заболевания закапываем в землю,а грунтовы воды рядом. Сделайте колумбарий на Н-Западном и в Чемодановке.

Гость||

А чего ждать, когда вся орава чинуш осталась у власти? Кувайцева первого гнать надо, пусть научит своего недоумка как себя вести. Обнаглел совсем.

Гость||

Дурачек крематорный проснулся

Гость||

penzainform.ru писал(a):

На Новозападном кладбище лежат руководители нашего региона, наши герои, которые погибли за нас. Наведите порядок в течение суток и мне доложите. Хоть одно кладбище вы можете содержать в порядке?» - возмутился он.
Действительно, тузов и в загробном мире должно обслуживать надлежащим образом! А остальное быдло на восточном и в других местах перетопчется, не впервой...

Гость||

Гость писал(a):

Дурачек крематорный проснулся
Это ты дырявый отсосник ?

Гость||

Кладбище в таком состоянии "уборки" ещё с Кувайцевских времен , но при Лузгине только все усугубилось . Единственное что чистили все эти годы хорошо и постоянно это 3-х местная могила местного пахана В.К.Бочкарева , а вот далее народу приходилось зимой самим протаптывать дорожки. Лузгин чудовищно запустил город он вообще не соответствует своей должности и не обладает хоть какими то навыками профессионального управленца,его надо гнать.

Гость||

Гость писал(a):

Дурачек крематорный проснулся
Он не дурачек ,это точный расчет ,нет тела - нет и уголовного дела и сразу будут и "пьяные" дети , и потяряшки одинокие люди с квартирами. У таких гнид очень верный расчет.

Имя: Гость
Комментарий:

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