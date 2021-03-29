Мельниченко возмутился состоянием Новозападного кладбища

29.03.2021 | 09:55

В понедельник, 29 марта, на первой планерке в региональном правительстве врио губернатора Олег Мельниченко высказал серьезные претензии по содержанию Новозападного кладбища в Пензе.

«Вчера в обед мы с Валерием Кузьмичом (Лидиным. - Прим. ред.) ездили на Новозападное кладбище, чтобы возложить цветы. Андрей Вячеславович, я в шоке. Там ничего не чищено, там лед, ничего не посыпается. Валерий Кузьмич чуть не упал, пролезая через снежные завалы», - обратился Мельниченко к мэру Андрею Лузгину.

Врио губернатора подчеркнул, что крайне неудовлетворен увиденным.

«Прошу вас принять кадровые решения по руководителю этой структуры. По инициативе вы мне доложите. На Новозападном кладбище лежат руководители нашего региона, наши герои, которые погибли за нас. Наведите порядок в течение суток и мне доложите. Хоть одно кладбище вы можете содержать в порядке?» - возмутился он.

За состояние пензенских кладбищ отвечает МУП «Спецбюро». С конца декабря 2020 года им руководит Александр Царев. Он сменил на должности врио директора Любовь Курамшину.

Это произошло после того, как в соцсети «ВКонтакте» появилось видео заваленного снегом Новозападного кладбища. Работники не расчистили даже Аллею Героев, и гроб пришлось везти к могиле на санках.

Тогда мэр Пензы Андрей Лузгин честно признал, что дороги на кладбище после сильного снегопада действительно были в плохом состоянии.