Сетевое издание|18+|Среда|17 апр 2024|16:24
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе хотят выделить несколько миллионов на уборку кладбищ

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


МБУ «Городские кладбища» дополнительно выделят из бюджета 6 млн 368 тыс. рублей. Деньги пойдут на уборку территорий. Также для организации хотят приобрести в лизинг ломовоз - оборудование для выкорчевывания деревьев. Первоначальный взнос составит 1 млн.

Проект изменения доходов и расходов, а также перераспределения средств в бюджете Пензы рассматривался в среду, 17 апреля, на заседании в городской думе. Доклад представила начальник финансового управления Ольга Завьялкина.

Из казны предлагается выделить 77 млн 878 тыс. рублей управлению ЖКХ. Из них на освещение городских улиц - 35 млн, на ремонт разрушенных участков дорог путем восстановления щебеночного основания - 30 млн.

«Пензавтодору» на приобретение техники и навесной косилки хотят перечислить 2 млн 502 тыс. рублей.

«Так как в городе имеется много бесхозяйных сетей водоснабжения, на устранение утечек предлагается направить 2,5 млн», - доложила Ольга Завьялкина.

Члены комиссии поддержали предложенный финуправлением проект. Окончательное решение должно быть принято на ближайшей сессии, которая состоится 26 апреля.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте