В Пензе хотят выделить несколько миллионов на уборку кладбищ

17.04.2024 | 14:44

МБУ «Городские кладбища» дополнительно выделят из бюджета 6 млн 368 тыс. рублей. Деньги пойдут на уборку территорий. Также для организации хотят приобрести в лизинг ломовоз - оборудование для выкорчевывания деревьев. Первоначальный взнос составит 1 млн.

Проект изменения доходов и расходов, а также перераспределения средств в бюджете Пензы рассматривался в среду, 17 апреля, на заседании в городской думе. Доклад представила начальник финансового управления Ольга Завьялкина.

Из казны предлагается выделить 77 млн 878 тыс. рублей управлению ЖКХ. Из них на освещение городских улиц - 35 млн, на ремонт разрушенных участков дорог путем восстановления щебеночного основания - 30 млн.

«Пензавтодору» на приобретение техники и навесной косилки хотят перечислить 2 млн 502 тыс. рублей.

«Так как в городе имеется много бесхозяйных сетей водоснабжения, на устранение утечек предлагается направить 2,5 млн», - доложила Ольга Завьялкина.

Члены комиссии поддержали предложенный финуправлением проект. Окончательное решение должно быть принято на ближайшей сессии, которая состоится 26 апреля.