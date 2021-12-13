Перинатальный центр в Заречном вернулся к работе после COVID-режима

13.12.2021 | 08:29

В понедельник, 13 декабря, перинатальный центр в Заречном вернулся к обычному функционированию после режима красной зоны. Планами по восстановлению работы поделилась заведующая роддомом Елена Шустикова в личном Instagram.

«Наш замечательный, невероятный коллектив снова возвращается к своей обычной работе. Не без потерь. Несколько сотрудников не пошли работать с нами в красную зону и уволились. Но есть и новые, молодые», - рассказала Шустикова.

При этом, по ее словам, медучреждение готово при необходимости вернуться к работе в режиме инфекционного госпиталя.

«Мы имеем навык быстрого перехода в красную зону и обратно. Омикрон? Да. Слышали. Новый антигерой. Надеемся, что обойдется. Эта волна была очень страшной. Много смертей. Но. Жизнь и любовь всегда побеждает боль и смерть. Принимать роды в роддоме намного лучше, чем лечить новую коронавирусную инфекцию. Согласны?» - обратилась она к своим читателям.

Ранее сообщалось, что перед закрытием красной зоны перинатальный центр тщательно подготовят. В самом роддоме не было пациентов с COVID-19, однако обработка помещений необходима. Жительницам Пензы, которые планировали рожать в Заречном, предложили заняться оформлением документов.