До конца года перинатальный центр в Заречном вновь откроют для рожениц

01.12.2021 | 12:55

В среду, 1 декабря, в Заречном приняли решение вновь открыть местный перинатальный центр для беременных женщин, освободив его от коронавирусных пациентов.

«Изначально на время ремонта инфекционного отделения мы планировали перевести в перинатальный центр всех ковидных. Но сегодня еще раз посмотрели на ситуацию и пришли к другому решению. Заболеваемость снижается, в общей сложности в стационаре сейчас лежит 83 человека, мы спокойно можем всех их разместить в «инфекции».

А к февралю-марту, когда в отделении будут вестись внутренние ремонтные работы, больных может стать еще меньше. Если так и произойдет, я планирую договориться с пензенским минздравом, чтобы в это время наши ковидные больные госпитализировались в больницы областного центра», — цитирует «Город Z» начальника МСЧ № 59 Андрея Капустина.

По словам заведующей роддомом Елены Шустиковой, сейчас в отделении перинатального центра, на базе которого развернули ковидный госпиталь, лежит чуть больше 20 пациентов. К концу недели большинство из них выпишут, остальных при необходимости переведут в инфекционное отделение.

«Затем еще неделя-две понадобится на то, чтобы отмыть помещения и провести подготовку. Это нужно сделать, даже несмотря на то что в самом роддоме не было ни одного ковидного больного - все они проходили лечение в перепрофилированном отделении гинекологии. Если кто-то из жителей Пензы планировал рожать у нас, то они уже могут начать заниматься оформлением документов. До Нового года наш коллектив планирует открыться на роды», - заключила Шустикова.