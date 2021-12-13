Пензенцы пожаловались в РПН на таксистов без маски

В региональном управлении Роспотребнадзора подвели итоги горячей линии по оказанию услуг такси и каршеринга.
Специалисты принимали звонки с 15 по 26 ноября. Всего поступило 20 обращений.
Больше всего нареканий (6) у жителей области вызвало отсутствие в салоне такси дезинфекционной обработки. Также пассажиров возмутил водитель, пренебрегший средствами защиты.
Кроме того, пензенцы пожаловались на отказ таксиста перевозить багаж без дополнительной платы (4) и отсутствие необходимой и достоверной информации об исполнителе услуг (4).
Три обращения были связаны с отказом шофера выдать квитанцию об оплате услуг такси, а два - с опозданием машины, заказанной на определенное время.
Специалисты ответили на все жалобы и проконсультировали обратившихся, дав им рекомендации по составлению претензий.
«Консультации граждан в управлении Роспотребнадзора продолжаются. Дозвониться можно по телефону (8412)-66-09-48 с 10:00 до 17:00, в пятницу с 10:00 до 15:45 (перерыв с 12:00 до 12:45)», - добавили в ведомстве.
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Жалуюсь на священников без масок,,,.