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Общество

Пензенцы пожаловались в РПН на таксистов без маски

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В региональном управлении Роспотребнадзора подвели итоги горячей линии по оказанию услуг такси и каршеринга.

Специалисты принимали звонки с 15 по 26 ноября. Всего поступило 20 обращений.

Больше всего нареканий (6) у жителей области вызвало отсутствие в салоне такси дезинфекционной обработки. Также пассажиров возмутил водитель, пренебрегший средствами защиты.

Кроме того, пензенцы пожаловались на отказ таксиста перевозить багаж без дополнительной платы (4) и отсутствие необходимой и достоверной информации об исполнителе услуг (4).

Три обращения были связаны с отказом шофера выдать квитанцию об оплате услуг такси, а два - с опозданием машины, заказанной на определенное время.

Специалисты ответили на все жалобы и проконсультировали обратившихся, дав им рекомендации по составлению претензий.

«Консультации граждан в управлении Роспотребнадзора продолжаются. Дозвониться можно по телефону (8412)-66-09-48 с 10:00 до 17:00, в пятницу с 10:00 до 15:45 (перерыв с 12:00 до 12:45)», - добавили в ведомстве.

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Гость||

Жалуюсь на священников без масок,,,.

Гость||

Жалуюсь на коментаторов либиральных и нытиков без масок.

Гость||

Кто у них там постоянно жалуется, ущербные?

Гость||

эти таксисты как таксидермисты, семь шкур спустят

Гость||

РПН, занялись бы делом наконец то. Или только с таксистами совладать можете? И по телефонам в вашем ведомстве какая то хамка отвечает. Такое чувство, что люди ее от чаепития оторвали своими звонками. И на обращения граждан одни отписки дают бесполезные. Зачем я вас кормлю на свои налоги?

Гость||

Заняться нечем этим пензенцам

Гость||

Вот Лишенцы!

Гость||

да эти таксеры ездить не умеют! Того и гляди убьются вместе с пассажирами! Гоняют, как бешенные, газуют в дело и не в дело, потом резко тормозят! А их маски волнуют! Да при авварии маска только придушит дополнительно!

Гость||

Статья не про таксистов, а про маски... Аж 6 человек пожаловались!

Имя: Гость
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