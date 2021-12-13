«Дамате» поздравила Пензенский аграрный университет с 70-летием

13.12.2021 | 15:24

Пензенский государственный аграрный университет отметил свое 70-летие. В мероприятии, приуроченном к дате, приняли участие представители группы компаний «Дамате».

На церемонии, состоявшейся в областном драматическом театре 10 декабря, «Дамате» поздравила старейший вуз региона с юбилеем, пожелала процветания и новых совместных проектов. Учреждению вручили плазменную панель, которая расширит возможности образовательного процесса.

Аграрный университет и «Дамате» связывают 9 лет сотрудничества. Ежегодно более 40 студентов ПГАУ проходят производственную практику на предприятиях агрохолдинга. Сейчас в «Дамате» работают свыше 300 выпускников вуза.

В 2018 году компания запустила молодежный проект «Новое поколение «Дамате», и первыми его участниками стали студенты аграрного университета.

Главная цель проекта - сформировать кадровый резерв, привлечь молодых специалистов в сферу АПК. Для этого регулярно проводятся лекции в формате онлайн и офлайн, экскурсии на предприятия компании, конкурсы, организуются круглые столы.

У студентов есть возможность пройти оплачиваемую практику и стажировку в «Дамате», изучив работу инновационных производств. Доступна и стипендиальная поддержка от компании.

На сегодняшний день более 10% сотрудников «Дамате» - выпускники высших учебных заведений.

В 2019 году на базе Пензенского государственного аграрного университета компания создала образовательный центр. В нем могут одновременно заниматься 60 абитуриентов.

Ведущие сотрудники «Дамате» внесли изменения в программы по специальностям «технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» и «зоотехния». Сейчас ведется работа по расширению участия в образовательных программах по специальности «ветеринария» и по направлению подготовки «ветеринарно-санитарная экспертиза».

С 2020 года компания «Дамате» сформировала студенческие отряды. В этом формате юноши и девушки проходят практику. За два года таким образом ознакомились с производством мяса индейки в Нижнеломовском районе и производством молока на заводе «Молком» в Пензе более 60 студентов.

Стипендиатами «Дамате» по результатам практики стали 11 учащихся ПГАУ.

Эксперты компании совместно с профессорами и преподавателями аграрного университета провели научно-исследовательские работы и подобрали наиболее эффективные методы производства органических удобрений. Также они разработали рекомендации по их оптимальному применению при возделывании подсолнечника, яровой и озимой пшеницы.

В настоящий момент компания «Дамате» и ПГАУ активно участвуют в федеральном проекте «Профессионалитет», задача которого - создать цифровую платформу по конструированию экспериментальных образовательных программ. При этом учитываются лучшие образовательные практики, применяемые в том числе и на предприятиях агрохолдинга.

Объединение усилий вуза и бизнеса не только улучшает качество подготовки студентов, но и позволяет учащимся сразу же по окончании учебы приступить к работе в компании. Открытость, инновационность, заинтересованность в развитии обучения в отрасли по лучшим методикам - это совместные принципы работы ПГАУ и «Дамате».