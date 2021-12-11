В Пензе открыли домик деда Мороза и запустили новогоднюю кампанию

11.12.2021 | 18:00

Почти полчаса юные пензенцы и их родители ждали появления главных зимних волшебников на фонтанной площади. Деды Морозы спешно отогрели малышей при помощи подвижных игр.

Десятки старцев в красных шубах отправились в традиционное шествие по центральной улице Пензы. Образ некоторых сказочных персонажей немного отличается от традиционного.

«Сейчас современность, так что мы со Снегурочкой решили немножко преобразиться, добавить настроения, отойти от классики и устроить движ. Мы подготовились», - пояснил Дед Мороз.

Колона зимних волшебников в сопровождении Снегурочек двинулась в сторону площади Ленина. По пути дедушки приветствовали жителей и гостей города.

У центральной елки Пензы их уже ожидали. Зимние волшебники, вооружившись посохами, выполнили одну из главных миссий – открыли дом Деда Мороза. Здесь ежедневно с 17:00 до 18:00 можно поделиться с Дедушкой своими новогодними желаниями.

Потом собравшиеся на площади Ленина встали в хоровод. В этом году музыкальное сопровождение особенно порадовало поклонников современной эстрады.

«Все весело, все классно, Пенза - лучший город Земли! Замечательно!» - оценили молодые люди.