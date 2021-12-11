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Общество

В Пензе открыли домик деда Мороза и запустили новогоднюю кампанию

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Почти полчаса юные пензенцы и их родители ждали появления главных зимних волшебников на фонтанной площади. Деды Морозы спешно отогрели малышей при помощи подвижных игр.

Десятки старцев в красных шубах отправились в традиционное шествие по центральной улице Пензы. Образ некоторых сказочных персонажей немного отличается от традиционного.

«Сейчас современность, так что мы со Снегурочкой решили немножко преобразиться, добавить настроения, отойти от классики и устроить движ. Мы подготовились», - пояснил Дед Мороз.

Колона зимних волшебников в сопровождении Снегурочек двинулась в сторону площади Ленина. По пути дедушки приветствовали жителей и гостей города.

У центральной елки Пензы их уже ожидали. Зимние волшебники, вооружившись посохами, выполнили одну из главных миссий – открыли дом Деда Мороза. Здесь ежедневно с 17:00 до 18:00 можно поделиться с Дедушкой своими новогодними желаниями.

Потом собравшиеся на площади Ленина встали в хоровод. В этом году музыкальное сопровождение особенно порадовало поклонников современной эстрады.

«Все весело, все классно, Пенза - лучший город Земли! Замечательно!» - оценили молодые люди.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

Хоровод надо водить вокруг ёлки, а не вокруг "конструкции"

Гость||

Вчера говорит амлет делала Деду Морозу.. И как?

Тает во рту...

Гость||

Детки все без прививок, но деды со снегурками еще не нюхнули пороху... Ну-ну.

Гость||

А как там вирус "гомикрон" поживает?

Гость||

На всю жизнь запомнилось, как тяжело болели гриппом, посетив ёлочку в детском коллективе, аж вши завелись. Надо ли вам это, каждый думает сам.

Гость||

А хороводы на Окружной вокруг нового фонтана водоканала водили?)

Гость||

Гость писал(а):

> А хороводы на Окружной вокруг нового фонтана водоканала водили?)

_________

Нет. Там бассейн сделали, а потом - каток

Гость||

Полиция там всех дубинками уже била?

Гость||

Лучше б уроки учили. В больнице аппарат кт -надписи на английском, инструкция на кислородной машине - все на английском, и это высокий уровень всё, мамы и папы. Вам не говорили, еуда на кт нельзя смотреть, а там написано...

Имя: Гость
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