После замечаний родителей в Пензе улучшили работу школьных столовых

11.12.2021 | 10:23

Более 550 откликов поступило от родителей пензенских школьников, участвовавших в опросе на тему питания детей в учебных заведениях.

Анкетирование провели на сайте администрации Пензы в течение недели. В пятницу, 10 декабря, в мэрии подвели его итоги.

Большинство респондентов выбрали вариант «удовлетворительно» - 79,7%. Частично удовлетворены 8,8%, неудовлетворительную оценку дали 11,3% опрошенных.

Многие родители делились мнениями по поводу личного визита в школьную столовую – сейчас по согласованию с директором можно проверить, чем питается ребенок.

Так, положительные отзывы получили пищеблоки в гимназиях № 6, 42, школах № 26, 65/23, 66, 74, 76, 79.

Некоторые пензенцы рассказали о недочетах: остывшей еде, недостатке фруктов, однообразном меню, ненадлежащем качестве первых блюд.

Сотрудники управления образования города посетили перечисленные родителями школы и помогли усовершенствовать работу школьных столовых. Так, например, в школах № 26 и 29 увеличен ассортимент блюд для свободного выбора, в школе № 27 и лицее № 2 скорректировано меню, в школе № 74 заменена посуда. В некоторых учреждениях образования решили проблему с остывшей едой - на каждом столе поставили отдельные кастрюли, из которых дежурный педагог разливает первое блюдо.

«Следующим этапом работы станет изменение подхода к организации закупок. Будет усилен контроль за конкурсной документацией, чтобы процедуры проводились по объективной, незавышенной цене, а экономию в этом случае можно будет направить на улучшение качества питания и разнообразие блюд», - сообщили в пресс-службе мэрии.