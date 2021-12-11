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Общество

После замечаний родителей в Пензе улучшили работу школьных столовых

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Более 550 откликов поступило от родителей пензенских школьников, участвовавших в опросе на тему питания детей в учебных заведениях.

Анкетирование провели на сайте администрации Пензы в течение недели. В пятницу, 10 декабря, в мэрии подвели его итоги.

Большинство респондентов выбрали вариант «удовлетворительно» - 79,7%. Частично удовлетворены 8,8%, неудовлетворительную оценку дали 11,3% опрошенных.

Многие родители делились мнениями по поводу личного визита в школьную столовую – сейчас по согласованию с директором можно проверить, чем питается ребенок.

Так, положительные отзывы получили пищеблоки в гимназиях № 6, 42, школах № 26, 65/23, 66, 74, 76, 79.

Некоторые пензенцы рассказали о недочетах: остывшей еде, недостатке фруктов, однообразном меню, ненадлежащем качестве первых блюд.

Сотрудники управления образования города посетили перечисленные родителями школы и помогли усовершенствовать работу школьных столовых. Так, например, в школах № 26 и 29 увеличен ассортимент блюд для свободного выбора, в школе № 27 и лицее № 2 скорректировано меню, в школе № 74 заменена посуда. В некоторых учреждениях образования решили проблему с остывшей едой - на каждом столе поставили отдельные кастрюли, из которых дежурный педагог разливает первое блюдо.

«Следующим этапом работы станет изменение подхода к организации закупок. Будет усилен контроль за конкурсной документацией, чтобы процедуры проводились по объективной, незавышенной цене, а экономию в этом случае можно будет направить на улучшение качества питания и разнообразие блюд», - сообщили в пресс-службе мэрии.

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Гость||

На троечку вобщем детишек кормят, в хорошисты никто не стремится, хлопотно, недоходно.

Гость||

В лицее №2 начали посуду нормально мыть или всё так же по несколько раз используют бокалы для напитков и жирные ложки-вилки?

Гость||

Теперь у депутатика доходы упадут.но ненадолго.

Гость||

Потрясите 27 школу

Гость||

53 гимназию проверьте, там будет чем поживиться

Гость||

Гость писал(а):

> В лицее №2 начали посуду нормально мыть или всё так же по несколько раз

> используют бокалы для напитков и жирные ложки-вилки?

??????????????????

Гость||

Гость писал(а):

> 53 гимназию проверьте, там будет чем поживиться

И 55 лицей.

Гость||

это нормально для нашего государства. слава богу на рублевке все нормально и со жратвой и с мытьем посуды. а проблемы негров шерифа не интересуют. во дворце все хорошо и ладненько. гордится нужно таким вот государством и теми кто так замечательно улучшает нам жизнь уже не первый год. главное что бы войны не было и банки не рухнули. а народ и так живет как у христа запазухой. с каждым годом все лучше и лучше, посмотрите какие машины ездят и какие дома строят. жирует народ, видно невооруженным глазом.

Имя: Гость
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