Пензенцев просят оценить качество питания в школьных столовых

03.12.2021 | 12:03

На сайте администрация Пензы www.penza-gorod.ru проводится опрос горожан на тему школьного питания. Чтобы принять в нем участие, нужно открыть окно «Школьное питание» в левой нижней части страницы или перейти по ссылке.

Пензенцев просят сообщить номер школы, где учится их ребенок, оценить качество питания в столовой и изложить свои предложения.

«Участие в опросе анонимно. Все сообщения будут представлены главе администрации города и начальнику Управления образования города Пензы, а также станут основой для принятия управленческих решений», - сообщили в мэрии.

В пресс-службе напомнили, что все желающие могут в любой удобный день по согласованию с руководителем образовательной организации лично проверить, чем кормят учеников.

Родителям предложат оценить качество еды, соответствие меню, чистоту зала приема пищи, эстетическую подачу блюд, норму выхода, а также поинтересоваться мнением самих школьников. И положительные отзывы, и замечания фиксируются в журнале.