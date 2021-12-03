Общество

Пензенцев просят оценить качество питания в школьных столовых

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На сайте администрация Пензы www.penza-gorod.ru проводится опрос горожан на тему школьного питания. Чтобы принять в нем участие, нужно открыть окно «Школьное питание» в левой нижней части страницы или перейти по ссылке.

Пензенцев просят сообщить номер школы, где учится их ребенок, оценить качество питания в столовой и изложить свои предложения.

«Участие в опросе анонимно. Все сообщения будут представлены главе администрации города и начальнику Управления образования города Пензы, а также станут основой для принятия управленческих решений», - сообщили в мэрии.

В пресс-службе напомнили, что все желающие могут в любой удобный день по согласованию с руководителем образовательной организации лично проверить, чем кормят учеников.

Родителям предложат оценить качество еды, соответствие меню, чистоту зала приема пищи, эстетическую подачу блюд, норму выхода, а также поинтересоваться мнением самих школьников. И положительные отзывы, и замечания фиксируются в журнале.

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Гость||

Сначало надо от пробовать пищу где и когда можно от кушать и посетить пище блок? Я так то пензенец но пожрать на халяву не откажусь

Гость||

Когда грамотно писать научишься, тогда может в какой-нибудь школе покормят...

Гость||

В школу не пускают родителей, как они пробовать будут? Двоих из родкома приглашали недавно, одели в костюмы защитные, умора. На сайте написали, что было это мероприятие, но про качество еды ни слова!

Гость||

Это новый министр копытом бьёт, столовки напрягает?

Гость||

Идиоты. Вход в школу по QR-кодам, но вы попробуйте и оцените. Интересно, только у нас такие фантастические чиновники.

Гость||

скверное очень если не для проверяющего в обычный день, я таколе коту не дам

Гость||

Гость|03.12.2021 12:43|

Когда грамотно писат опаньки училка объявилась так проверяй ошибки исправляй

Гость||

Для этого есть Роспотребнадзор

Гость||

Во 1 в школу ходят учиться или как в ресторан обедать?и во 2 не будут школьные повара за то жалованье и Харви люля кебаб и жульены вам готовить

Гость||

по согласованию с руководством родителей конечно же накормят вкусной и свежей едой. Это и дураку понятно. Пришли бы родители нежданно-негаданно - вот это был бы толк

Гость||

Харчи*

Гость||

Я поинтересовалась в школе - как можно попробовать еду, мне ответили что по очереди. Приглашают в определенные дни по графику. Вот как придет ваша очередь - пригласят. Так что все эти пробы - туфта.

Гость||

Гость писал(a):

Когда грамотно писат опаньки училка объявилась так проверяй ошибки исправляй

По-твоему грамотными могут быть только училки? Сам учись и исправляй свои ошибки, дитя!

Гость||

Школа - это образовательное учреждение, а не учреждение общепита! Какие пробы? Ну пусть тогда учителя и повара ходят домой к ученикам и пробуют то, чем родители дома кормят.

Гость||

На родительском дне всегда вкусно и красиво... Но это только разовая акция. Каждодневное меню очень сильно отличается... и дети это подтверждают постоянно

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Имя: Гость
Комментарий:

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