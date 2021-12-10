В ПФР рассказали о двойной пенсии перед Новым годом

10.12.2021 | 13:37

В связи с приближающимися праздниками в Пенсионном фонде России рассказали, как пенсионеры будут получать положенные им выплаты в январе 2022 года.

Пожилые люди, которые первого числа каждого месяца приходили в отделения Почты России за положенной выплатой, получат деньги за январь в декабре, сообщили URA.RU в одном из региональных отделений ПФР.

«Период выплаты пенсий по почте у каждого свой. Тем, кому первого [числа каждого месяца выплачивают], выплатят в конце декабря вторую пенсию», — уточнили в ведомстве.

Почта России, однако, идет навстречу ПФР, сокращая число нерабочих дней. Таким образом, люди, получающие пенсию с 3-го числа, смогут получить выплаты вовремя.

По данным Пенсионного фонда РФ на 1 октября 2021 года, в Пензенской области проживает 425 700 получателей пенсий, а ее средний размер составляет 14 555 рублей. Напомним, с 1 января 2022 года россияне смогут получить пенсию раньше положенного.