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Общество

В ПФР рассказали о двойной пенсии перед Новым годом

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В связи с приближающимися праздниками в Пенсионном фонде России рассказали, как пенсионеры будут получать положенные им выплаты в январе 2022 года.

Пожилые люди, которые первого числа каждого месяца приходили в отделения Почты России за положенной выплатой, получат деньги за январь в декабре, сообщили URA.RU в одном из региональных отделений ПФР.

«Период выплаты пенсий по почте у каждого свой. Тем, кому первого [числа каждого месяца выплачивают], выплатят в конце декабря вторую пенсию», — уточнили в ведомстве.

Почта России, однако, идет навстречу ПФР, сокращая число нерабочих дней. Таким образом, люди, получающие пенсию с 3-го числа, смогут получить выплаты вовремя.

По данным Пенсионного фонда РФ на 1 октября 2021 года, в Пензенской области проживает 425 700 получателей пенсий, а ее средний размер составляет 14 555 рублей. Напомним, с 1 января 2022 года россияне смогут получить пенсию раньше положенного.

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Источник — ura.news
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Гость||

Сразу две пенсии выдадут перед НГ, чтобы побольше пропили! Вот придумали умники!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В ПФР рассказали о двойной пенсии перед Новым годом
Спасибо, славный Пензинформ за хорошую новость. Вам там ещё не икается? Представляете сколько пенсионеров поминают вас нехорошими словами за ваш шикарный заголовок. Вроде, не обманули, но! Прочитали, проматерились, вы икнули. Будьте здоровы! Дай бог вам тоже такой двойной зарплаты перед новым годом. Не хворайте!

Гость||

Щас 2 пенсии дадут, а в январе-ни одной! Шикарно! Дуриловка идёт полная!

Гость||

Заранее выдадут за январь, а потом бамбук кури после праздников! Вот благодетели!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

, выплатят в конце декабря вторую пенсию
Вы там что курите??? Или с глубокого похмелья? Совсем потеряли чувство меры. будите и вы валяться в собственном говне.

Имя: Гость
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