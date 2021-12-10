В Пензе начали модернизировать контейнерные площадки

10.12.2021 | 10:28

В Пензе приступили к модернизации контейнерных площадок. Новая конструкция для сбора мусора появилась на Ладожской, 11.

«Внутри конструкции имеются боксы для сбора крупногабаритных и твердых коммунальных отходов. Также имеется место для установки евроконтейнеров для переработки», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Сама площадка имеет асфальтовое покрытие, навес и трехстороннее ограждение, чтобы мусор не разносило ветром.

Такая площадка будет не единственной. Как уточнили в мэрии, до конца года в Октябрьском районе появятся еще два аналогичных объекта.