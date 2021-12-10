Сетевое издание|18+|Пятница|10 дек 2021|11:23
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Общество

В Пензе начали модернизировать контейнерные площадки

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В Пензе приступили к модернизации контейнерных площадок. Новая конструкция для сбора мусора появилась на Ладожской, 11.

«Внутри конструкции имеются боксы для сбора крупногабаритных и твердых коммунальных отходов. Также имеется место для установки евроконтейнеров для переработки», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Сама площадка имеет асфальтовое покрытие, навес и трехстороннее ограждение, чтобы мусор не разносило ветром.

Такая площадка будет не единственной. Как уточнили в мэрии, до конца года в Октябрьском районе появятся еще два аналогичных объекта.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

Пили,пила,пили

Гость||

сейчас остановки такие же ставят. Получается люди ждут автобусы на контейнерных площадках.

Гость||

Давно пора так сделать! А то из огромных ящиков от мусорки во все стороны летит мусор, в радиусе 300м все засрано! В заречном давно такие площадки, чистота и порядок!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

появятся еще два аналогичных объекта.
Вот это смелый шаг, это сильно (на полумиллионный город)!

Гость||

Инновации 21 го века. Сортир под новый год ещё пусть с пафосом откроют. С ленточкой, хлебом солью, танцами в кокошниках и журнашлюх по больше.

Гость||

Функционально и умно, но такое должно быть по всему городу.

Имя: Гость
Комментарий:

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