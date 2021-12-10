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Общество

В Кузнецке зарегистрированы первые объекты по «гаражной амнистии»

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В Кузнецке начался процесс реализации так называемой гаражной амнистии. Региональное управление Росреестра зарегистрировало в городе первые гаражи.

Документы на регистрацию права собственности подала в электронном виде администрация Кузнецка.

«Плюсом такой программы стало то, что собственники гаражей получили землю безвозмездно и были освобождены от уплаты госпошлины», - отметили в пресс-службе мэрии.

«Гаражной амнистией» в обиходе именуют федеральный закон, устанавливающий упрощенный порядок регистрации прав на отдельно стоящие гаражи, на гаражи в составе гаражно-строительных кооперативов, а также на земельные участки под ними. Он вступил в силу 1 сентября 2021 года.

Владельцев незарегистрированных гаражей в регионе очень много - только в Пензе их насчитывается около 25 тысяч, а в Кузнецке примерно 4 500. Поэтому еще до начала действия «гаражной амнистии» в Пензенской области был разработан на региональном уровне механизм ее реализации.

«Чтобы воспользоваться «гаражной амнистией», владельцу объекта следует обратиться в орган власти, в чьем распоряжении находится земля под гаражом. К заявлению также необходимо приложить любой документ, подтверждающий право на владение участком», - напомнили в администрации Кузнецка.

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