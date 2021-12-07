В Кузнецке установили главную городскую елку

07.12.2021 | 16:28

Во вторник, 7 декабря, на центральной площади Кузнецка установили главную елку города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Высота лесной красавицы - 15 метров. Дерево росло на территории бывшей станции автотехобслуживания.

«Непосредственно порубку произвели работники муниципального предприятия «Зеленый город». Помощь в доставке ели оказал «Стройзаказ», который выделил транспорт», - уточнили в пресс-службе.

Украсят главную кузнецкую ель сотрудники творческого центра «Родина». К работе они приступят в ближайшее время.

В 2020-м елка на центральной площади города появилась 9 декабря. Новогоднее дерево так же, как и в текущем году, добыли на территории бывшей станции автотехобслуживания. Тогда высота зеленой красавицы составляла 14 метров.