В Кузнецке установили главную городскую елку

Во вторник, 7 декабря, на центральной площади Кузнецка установили главную елку города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Высота лесной красавицы - 15 метров. Дерево росло на территории бывшей станции автотехобслуживания.
«Непосредственно порубку произвели работники муниципального предприятия «Зеленый город». Помощь в доставке ели оказал «Стройзаказ», который выделил транспорт», - уточнили в пресс-службе.
Украсят главную кузнецкую ель сотрудники творческого центра «Родина». К работе они приступят в ближайшее время.
В 2020-м елка на центральной площади города появилась 9 декабря. Новогоднее дерево так же, как и в текущем году, добыли на территории бывшей станции автотехобслуживания. Тогда высота зеленой красавицы составляла 14 метров.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.
кукареку куареку кукареку