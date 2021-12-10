Навязчивые звонки: в Пензе банк нарушил закон о рекламе

10.12.2021 | 09:34

В Пензе признали незаконной рекламу банка «Русский Стандарт» по телефону.

Один из жителей региона обратился в областное управление Федеральной антимонопольной службы с жалобой на звонок, поступивший ему из банка. Представитель финансовой организации рекламировал абоненту услуги.

При этом согласие на получение подобной информации по своему номеру мужчина не давал ни оператору связи, ни другим лицам.

«Комиссия Пензенского УФАС России признала рекламу услуг банка противоречащей требованиям части 1 статьи 18 ФЗ «О рекламе». Материалы дела о нарушении законодательства направлены уполномоченному должностному лицу Пензенского УФАС России для возбуждения дела об административном правонарушении», - сообщили в пресс-службе управления.