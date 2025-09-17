Сетевое издание|18+|Среда|17 сен 2025|18:29
Экономика

Спрогнозировано массовое развитие ИИ-агентов в крупных компаниях

К 2030 году на российском рынке не останется ни одной крупной компании, которая бы не внедряла в свои процессы собственные или сторонние ИИ-агенты, заявил заместитель президента - председателя правления ВТБ Вадим Кулик на собственной сессии банка «На пороге встречи с ИИ-агентами» на международном форуме Kazan Digital Week - 2025. Эти ИИ-агенты будут решать задачи как для поддержки внутренних процессов в работе компаний, так и при обслуживании клиентов.

«Сегодня внедрение основанных на больших языковых моделях ИИ-агентов, которые выполняли бы те или иные задачи в компаниях, становится одним из основных трендов российского технологического ландшафта. Компании как разрабатывают собственные решения, так и заказывают их разработку эксклюзивно под собственные задачи, а также внедряют коробочные решения сторонних разработчиков. Пройдет относительно немного времени, и к 2030 году на российском рынке не останется ни одной крупной компании, в которой бы не работали ИИ-агенты», - заявил Вадим Кулик.

По его словам, ИИ-агенты будут решать различные задачи пользователей среди сотрудников и клиентов компаний, а также взаимодействовать друг с другом для решения этих задач.

По некоторым экспертным оценкам, продолжил топ-менеджер, наиболее продвинутых ИИ-агентов, в том числе в виде самообучающихся андроидов с универсальным интеллектом и адаптивным поведением, стоит ожидать в перспективе уже двух лет. «Такие роботы-помощники фактически станут привычным нам бытовым гаджетом», - добавил он.

«Нам предстоит внедрение новой массовой технологии, которую необходимо адаптировать для взаимодействия с различными пользователями, в том числе под технологически не очень продвинутых, потому что ИИ-помощники могут оказаться более востребованными именно у возрастной аудитории. Массовое внедрение ИИ-агентов, в свою очередь, повлечет за собой рост нагрузки на действующие сети связи, а также потребует масштабного развития ИТ-инфраструктуры», - резюмировал топ-менеджер.

ИИ‑агент - это решение, которое при помощи анализа данных может предпринимать цепочки действий, приводящих к выполнению той или иной поставленной пользователем задачи. В процессе ИИ-агент может принимать решения по выбору оптимальных сценариев, действовать автономно, без участия пользователя.

В отличие от ассистента, который реагирует на запросы, агент сам инициирует действия и управляет процессом. Это автономная цифровая система, способная рассуждать, обучаться и действовать без постоянного контроля человека.

Источник — фото pxhere.com
