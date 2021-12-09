Вадим Супиков передал новогодние елки в школы и сады

09.12.2021 | 08:15

Руководители школ, детских садов, библиотек и учреждения дополнительного образования первого избирательного округа в Пензе обратились в общественную приемную руководителя фракции «Единая Россия» в региональном Законодательном собрании Вадима Супикова с просьбами организовать доставку сосен для новогодних мероприятий.

Заявления были рассмотрены положительно, хвойные деревья заготовили в соответствии с метражом, указанным в обращениях. В среду, 8 декабря, вице-спикер Законодательного собрания Вадим Супиков встретился с заявителями и передал им сосны.

Также елки были вручены председателям уличных и домовых комитетов. Новогодние представления на открытом воздухе с участием Деда Мороза и Снегурочки, организованные по инициативе парламентария, пройдут на детских площадках по адресам: ул. Кошевого, 75; ул. Верещагина, 27; ул. Согласие, 7; ул. Клары Цеткин, 19; ул. Луначарского, 4; ул. Кулакова, 15; ул. Чаадаева, 107; ул. Чапаева, 71; на перекрестке улиц Чернышевского и 2-й Порядок, а также в Семейном сквере.

До 10 декабря по Железнодорожному району будет распределено 60 хвойных деревьев.