В Пензенской области с начала года в ДТП с грузовиками погиб 41 человек

09.12.2021 | 13:21

В среду, 8 декабря, в Пензенской области прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Грузовик».

За этот день сотрудники ГИБДД пресекли 205 нарушений со стороны водителей грузового транспорта. 80 машин имел технические неисправности, в 70 случаях не соблюдались правила использования тахографа. 34 шофера нарушили правила перевозки грузов, 13 - не соблюдали требований дорожных знаков и разметки.

С начала года в Пензенской области зарегистрировано 226 ДТП с участием грузового транспорта. В них погиб 41 человек, еще 315 получили ранения.

Так, 3 декабря около 17:20 в Нижнеломовском районе столкнулись два ВАЗа (десятой и четырнадцатой моделей) и большегруз Mercedes с полуприцепом. Травмы получили 14-летняя пассажирка «десятки» (медики госпитализировали ее), водитель «четырнадцатой» и его пассажиры - 6-летний мальчик и 10-летняя девочка (после оказания помощи они были отпущены). 48-летний мужчина, находившийся в салоне ВАЗ-2110, от полученных повреждений скончался на месте.

«Только строго выполняя все нормы правил дорожного движения, требования дорожных знаков и разметки, водитель может гарантировать свою безопасность и безопасность окружающих», - напомнили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.