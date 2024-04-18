В центре Бессоновки столкнулись мотоцикл и Toyota RAV4

18.04.2024 | 15:41

В четверг, 18 апреля, на улице Центральной в Бессоновке случилось дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста.

По предварительным данным, в 11:25 напротив дома № 244, вблизи пересечения с Комсомольской, столкнулись Bajaj и Toyota RAV4.

За рулем мотоцикла был 44-летний мужчина, автомобилем управлял 73-летний пенсионер.

На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД, МЧС, медики. Водителю двухколесного транспортного средства, который получил травмы, сразу же оказали помощь, везти его в больницу не потребовалось.

«По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.