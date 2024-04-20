В Пензе молодой водитель иномарки наехал на пешеходов

Поздним вечером в пятницу, 19 апреля, в Пензе произошло ДТП с участием пешеходов. Видео с места событий появилось в Сети. На нем на проезжей части лежит человек.
Автор указал, что около перехода на пересечении улиц Советской и Лермонтова сбили мужчину. В УГИБДД УМВД России по Пензенской области уточнили: пострадавший был не один.
По предварительным данным, в 23:20 напротив дома № 9 на улице Советской 21-летний молодой человек, управлявший автомобилем Volkswagen Polo, наехал на двух пешеходов.
В результате происшествия 37-летний мужчина был госпитализирован с травмами. 27-летней женщине медики оказали помощь на месте и отпустили.
Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливают сотрудники полиции.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀