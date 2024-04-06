Очевидец сообщил о столкновении 3 фур в Нижнеломовском районе

06.04.2024 | 17:53

В субботу, 6 апреля, в Пензенской области произошла серьезная авария с участием большегрузов. О ней в чате «Дорожная обстановка Пензы» в Viber сообщил очевидец.

«ДТП, 3 фуры на М-5, Нижнеломовский район», - кратко описал он ситуацию.

На кадрах видно, что на обочине стоят 2 фуры. У одной механические повреждения не видны, зато у второй проломлены крыша и бок прицепа, груз вот-вот вывалится на асфальт. На проезжей части разбросаны фрагменты машины.

Еще одна машина находится в кювете, прицеп опрокинут на бок.

Также видеорегистратор запечатлел машину ГИБДД, прибывшую к месту происшествия. О пострадавших не сообщается.