Сетевое издание|18+|Суббота|6 апр 2024|19:13
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+9oC
+10oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

Очевидец сообщил о столкновении 3 фур в Нижнеломовском районе

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В субботу, 6 апреля, в Пензенской области произошла серьезная авария с участием большегрузов. О ней в чате «Дорожная обстановка Пензы» в Viber сообщил очевидец.

«ДТП, 3 фуры на М-5, Нижнеломовский район», - кратко описал он ситуацию.

На кадрах видно, что на обочине стоят 2 фуры. У одной механические повреждения не видны, зато у второй проломлены крыша и бок прицепа, груз вот-вот вывалится на асфальт. На проезжей части разбросаны фрагменты машины.

Еще одна машина находится в кювете, прицеп опрокинут на бок.

Также видеорегистратор запечатлел машину ГИБДД, прибывшую к месту происшествия. О пострадавших не сообщается.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео - чат «Дорожная обстановка Пензы»
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте