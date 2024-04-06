Очевидец сообщил о столкновении 3 фур в Нижнеломовском районе

В субботу, 6 апреля, в Пензенской области произошла серьезная авария с участием большегрузов. О ней в чате «Дорожная обстановка Пензы» в Viber сообщил очевидец.
«ДТП, 3 фуры на М-5, Нижнеломовский район», - кратко описал он ситуацию.
На кадрах видно, что на обочине стоят 2 фуры. У одной механические повреждения не видны, зато у второй проломлены крыша и бок прицепа, груз вот-вот вывалится на асфальт. На проезжей части разбросаны фрагменты машины.
Еще одна машина находится в кювете, прицеп опрокинут на бок.
Также видеорегистратор запечатлел машину ГИБДД, прибывшую к месту происшествия. О пострадавших не сообщается.
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