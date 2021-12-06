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Происшествия

В Пензенской области в ДТП с фурой пострадали 4 человека, один скончался

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На трассе в Нижнеломовском районе столкнулись два легковых автомобиля и один грузовой. Четыре человека пострадали, один скончался.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, авария произошла 3 декабря около 17:20 на 6-м километре дороги Нижний Ломов - Пачелма - Башмаково. Столкнулись ВАЗ-2110, которым управлял 55-летний мужчина, ВАЗ-2114 с 34-летним водителем и большегруз Mercedes с полуприцепом с 35-летним шофером.

Травмы получили 14-летняя пассажирка «десятки» (медики госпитализировали ее), водитель «четырнадцатой» и его пассажиры: 6-летний мальчик и 10-летняя девочка (после оказания помощи они были отпущены).

48-летний мужчина, находившийся в салоне ВАЗ-2110, от полученных повреждений скончался на месте.

Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

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Гость||

Задолбали эти фуристы,дурак на дураке.

Гость||

фуры на дорогах это очень страшно, за рулями их обычно торопящиеся за баблом не разумные водители а габариты и масса их просто чудовищны

Гость||

Что-то мне подсказывает, что один из тазов на обгон пошел, и собрал всех в кучу.

Гость||

За фурами адекватные водители а на жигулях самоуверенные и все думают что фары ездят 180км/ч,как бы не так, не больше 100. Хоть бы уважали чужой труд. Они работают а не без толку гоняют.

Имя: Гость
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