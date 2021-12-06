В Пензенской области в ДТП с фурой пострадали 4 человека, один скончался

На трассе в Нижнеломовском районе столкнулись два легковых автомобиля и один грузовой. Четыре человека пострадали, один скончался.
Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, авария произошла 3 декабря около 17:20 на 6-м километре дороги Нижний Ломов - Пачелма - Башмаково. Столкнулись ВАЗ-2110, которым управлял 55-летний мужчина, ВАЗ-2114 с 34-летним водителем и большегруз Mercedes с полуприцепом с 35-летним шофером.
Травмы получили 14-летняя пассажирка «десятки» (медики госпитализировали ее), водитель «четырнадцатой» и его пассажиры: 6-летний мальчик и 10-летняя девочка (после оказания помощи они были отпущены).
48-летний мужчина, находившийся в салоне ВАЗ-2110, от полученных повреждений скончался на месте.
Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции.
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Задолбали эти фуристы,дурак на дураке.