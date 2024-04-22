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Происшествия

Под Городищем мотоциклист серьезно пострадал из-за ямы на дороге

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По предварительным данным, в 18:30 на 6-м километре дороги с. Канаевка - с. Новые Забалки - станция Шнаево опрокинулся Suzuki.

«В результате происшествия водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован. По данному факту проводится проверка», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Под Городищем мотоциклист серьезно пострадал из-за ямы на дороге

Подробности аварии сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказала знакомая пострадавшего, проезжавшая мимо и остановившаяся на месте ДТП.

По ее словам, молодой человек, зареченец, ехал в сторону Сурска, его мотоцикл опрокинулся из-за огромной ямы на дороге.

Под Городищем мотоциклист серьезно пострадал из-за ямы на дороге

«Оставленные дорожными работниками ямы во всю ширину проезжей части не оставляют водителям возможности от них хоть как-то увернуться. И если для водителей авто это несет, скорее, лишь финансовый ущерб, то для водителей двухколесных ТС это существенный ущерб здоровью.

Байкера обнаружили лежащим без сознания на дороге мимо проезжающие автовладельцы и вызвали скорую помощь, которая диагностировала сотрясение мозга и перелом ребер. После оказания первой помощи пострадавшего отвезли в дежурную больницу г. Пензы, а ТС было эвакуировано на стоянку ГИБДД в Городище для экспертизы и дальнейшего выяснения обстоятельств», - пояснила женщина.

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Источник — фото Ольги Новиковой
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