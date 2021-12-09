В Пензе оштрафуют управляющие компании, игнорировавшие гололед

09.12.2021 | 14:59

В четверг, 9 декабря, на заседании комиссии Пензенской городской думы депутаты подняли вопрос деятельности управляющих компаний.

Народные избранники обратили внимание на то, что накануне во время гололеда некоторые управляющие организации не устранили вовремя наледь и пензенцы получили травмы. Начальник управления ЖКХ города Анатолий Синичкин подтвердил, что некоторые управляющие компании не справились, к ним применят штрафные санкции.

На вопрос депутата Юрия Зиновьева о том, как сотрудники департамента работают с жалобами, Синичкин ответил, что для решения проблем подключают руководителей управляющих компаний и районные администрации.

Депутаты поинтересовались, насколько горожане довольны деятельностью управляющих компаний и сколько жалоб поступило.

«За тот период, что я работаю, - 2 724 обращения», - ответил Анатолий Синичкин, вступивший в должность 12 октября 2021 года.

Также Анатолий Синичкин доложил, что в Пензе действует 148 управляющих компаний. В их ведении находятся 1 795 многоэтажек. Кроме того, еще 206 домов - во временном управлении МУП «Жилье-22».