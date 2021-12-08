Пензенцев предупредили о гололеде на дорогах и тротуарах

08.12.2021 | 09:37

Утром в среду, 8 декабря, в мэрии Пензы предупредили горожан о гололеде на дорогах и тротуарах.

Информация об опасном явлении появилась в сториз Instagram-аккаунта администрации областного центра. Там же сообщается, что коммунальщики «сосредоточены на обработке дорог и тротуаров».

Быть внимательными на дорогах призвали и автомобилисты в своем чате мессенджера Viber.

«Где малый трафик, аккуратнее. А так центральные [дороги] разбиты уже, норм», «Местами очень скользко», «Малоподвижные улицы, дворы домов, частный сектор - каток. Сейчас передо мной один улетел на газон. Хорошо, никого не было», - написали водители.

Подобные сообщения появились и в социальной сети «ВКонтакте».

«На улицах творится полное безобразие! Тротуарная плитка превратилась в каток. На остановке «Дом офицеров» люди выходят из транспорта и падают практически под колеса! Я не стала исключением. Из-за падения получила травму и так и не попала на работу», - пожаловалась горожанка в группе «Подслушано Западная Поляна».

В гололед закономерно растет число случаев травматизма на улицах областного центра. К примеру, в начале марта за сутки в травмпункты на улицах Пионерской и Стасова обратились 106 человек, поскользнувшихся на льду.

Ранее сообщалось, куда могут обратиться жители, недовольные качеством очистки и обработки дорог и пешеходных зон. Жалобы принимают управляющие компании, МУП «Пензадормост» и департамент ЖКХ - все зависит от того, чьи территории не содержатся надлежащим образом.