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Общество

Пензенцев предупредили о гололеде на дорогах и тротуарах

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Утром в среду, 8 декабря, в мэрии Пензы предупредили горожан о гололеде на дорогах и тротуарах.

Информация об опасном явлении появилась в сториз Instagram-аккаунта администрации областного центра. Там же сообщается, что коммунальщики «сосредоточены на обработке дорог и тротуаров».

Быть внимательными на дорогах призвали и автомобилисты в своем чате мессенджера Viber.

«Где малый трафик, аккуратнее. А так центральные [дороги] разбиты уже, норм», «Местами очень скользко», «Малоподвижные улицы, дворы домов, частный сектор - каток. Сейчас передо мной один улетел на газон. Хорошо, никого не было», - написали водители.

Подобные сообщения появились и в социальной сети «ВКонтакте».

«На улицах творится полное безобразие! Тротуарная плитка превратилась в каток. На остановке «Дом офицеров» люди выходят из транспорта и падают практически под колеса! Я не стала исключением. Из-за падения получила травму и так и не попала на работу», - пожаловалась горожанка в группе «Подслушано Западная Поляна».

В гололед закономерно растет число случаев травматизма на улицах областного центра. К примеру, в начале марта за сутки в травмпункты на улицах Пионерской и Стасова обратились 106 человек, поскользнувшихся на льду.

Ранее сообщалось, куда могут обратиться жители, недовольные качеством очистки и обработки дорог и пешеходных зон. Жалобы принимают управляющие компании, МУП «Пензадормост» и департамент ЖКХ - все зависит от того, чьи территории не содержатся надлежащим образом.

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Гость||

А где хвалебное расписывание готовности техники?Пескотрясы есть в городе глупове?

Гость||

Вместо предупреждений об осторожном поведении при гололеде, лучше бы посыпали этот лед, и проблема сразу была бы решена!!!

Гость||

А что скажет пензенцам Туапсинский летун? Где же его эффективная работа?

Гость||

Гость писал(a):

А где хвалебное расписывание готовности техники?Пескотрясы есть в городе глупове?
Причём тут КДМ и тротуары алкотня?

Гость||

Чтобы посыпать лед нужны песок или реагенты, которые скорее всего вовремя не закуплены. Поэтому бла-бла-бла лопотать проще всего. Так что, падайте и ломайте руки и ноги на здоровье!

Гость||

денег нет, но вы держитесь! хорошего вам настроения.

Гость||

Надо ходить не спеша! А не скакать как козы.

Гость||

Глупомордые порасшибали морды об лед?

Гость||

Гость писал(a):

А где хвалебное расписывание готовности техники?Пескотрясы есть в городе глупове?

Причём тут КДМ и тротуары алкотня?

Алкаш, по твоему тротуары убирать не надо?

Гость||

Гость писал(a):

А что скажет пензенцам Туапсинский летун? Где же его эффективная работа?
Погоди, он еще пока не вник.

Гость||

Эх, посмотреть бы сейчас на Ивана-танкиста, марширующего бодрым шагом и с гармошкой в руках по плитке города, превращённого в плац.

Гость||

Что за гондон на первой фотографии?

Гость||

https://www.penzainform.ru/news/social/2021/10/28/v_penze_proverili_gotovnost_spetctehniki_k_zime.html

Новые универсальные машины могут и тротуары мести, и посыпать реагентами пешеходные дорожки, и сугробы разгребать.

Где все эти около 1000 машин? Интересно пострадавшие от гололеда, пойдут с исками к Администрации и Правительству?

Гость||

Пусть мерия идет тротуары чистит, смысл о предупреждении,если тротуары в гололед не очищаются, особенно у ТЦ и стоянок, например, на ул. Красной 53;пешеходы должны полететь?.

Гость||

Гость писал(a):

скорее всего вовремя не закуплены
в яблочко

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Имя: Гость
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