В домах на нескольких улицах Пензы на сутки отключат воду

17.06.2025 | 12:04

В Пензе с 8:00 четверга, 19 июня, до 8:00 пятницы, 20 июня, отключат воду на нескольких улицах, сообщили в мэрии со ссылкой на ресурсоснабжающую организацию.

Без воды останутся:

- улица Калинина, 1, 1а, 7, 9, 17, 27а, 31а, 33, 33а, 33Б, 61, 63;

- улица Красная Горка, 37а, 37Б, 39;

- Малый проезд Свердлова, 6;

- улица Свердлова, 28, 49, 55;

- улица Богданова, 4, 10, 12, 12Б, 14, 21а, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 33, 36, 38, 40, 50а, 52, 54;

- улица Лермонтова, 1, 2, 4, 6;

- площадь Куйбышева, 1а;

- площадь Маршала Жукова, 4;

- улица Тамбовская, 28, 30;

- улица Куйбышева, 10а, 18а, 32, 36;

- улица Чкалова, 40, 42;

- улица Советская, 2, 4;

- улица Володарского, 1, 5, 9, 11, 17, 23, 31, 39, 45, 47;

- улица Московская, 40, 72а, 74.

«Отключение связано с подключением к водопроводу объекта жилой недвижимости на пересечении улиц Богданова - Свердлова», - уточнили в мэрии.