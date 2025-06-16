17 июня пензенцам обещают кратковременный дождь и грозу

16.06.2025 | 21:00

Во вторник, 17 июня, в Пензенской области будет переменная облачность. В большинстве районов ожидается кратковременный дождь, местами гроза, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с северо-запада со скоростью 7-12 м/с.

В ночь на вторник термометры покажут +9...+14 градусов. В прогнозе - кратковременный дождь местами и туман с видимостью 500 м и менее.

Днем воздух прогреется до +19...+24 градусов. В ночь на среду будет +8...+13, без осадков.

В народном календаре 17 июня Митрофан Навозник. На Руси подмечали: если в этот день ветер дует с севера, следует ждать ненастной погоды.

Прогноз на всю рабочую неделю можно посмотреть здесь.