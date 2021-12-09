«Новикомбанк» развивает корпоративную пенсионную систему

09.12.2021 | 13:42

«Новикомбанк» вводит новые корпоративные пенсионные программы. Их реализация предполагает совместное участие работника и работодателя в формировании негосударственной пенсии.

Нововведение направлено на расширение мер социальной защиты сотрудников при выходе на пенсию по старости или инвалидности.

С 1 января 2022 года в «Новикомбанке» начнут действовать три корпоративные пенсионные программы: «Софинансирование», «Софинансирование плюс» и «Корпоративная пенсия». Они позволят работникам формировать негосударственную пенсию за счет индивидуальных взносов и взносов работодателя. Отличие между программами заключается в степени участия банка в формировании пенсионных накоплений.

«Кадровая политика «Новикомбанка» направлена на обеспечение высокого уровня эффективности персонала и удовлетворенность людей условиями труда. Мы постоянно совершенствуем социальный пакет, заботясь о наших сотрудниках. Негосударственные пенсионные выплаты повышают финансовое благополучие человека в будущем, поэтому для нас так важно предоставить работникам поддержку при формировании их достатка на пенсии», - прокомментировала старший вице-президент «Новикомбанка» Ольга Карасева.

В 2019 году «Новикомбанк» провел исследования лучших практик внедрения систем негосударственного пенсионного обеспечения, а в 2020-м проект НПО начал реализовываться для работников банка. По предварительным итогам 2021 года, всего в программе участвуют более 650 человек.

«Новикомбанк» вводит корпоративные пенсионные программы в соответствии со стандартом, цель которого - обеспечить доступность и равные права для всех сотрудников, определить единые нормы и принципы реализации этих программ. Это полностью соответствует задачам, направленным на повышение благосостояния и социального обеспечения работников и членов их семей.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» основан 25 октября 1993 года. Генеральная лицензия № 2546 от 20 ноября 2014 года. Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 02.12.2004 под номером 254.