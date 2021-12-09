«Дамате» продолжит помогать фонду «Душа бродяги»

09.12.2021 | 15:44

В 2022 году группа компаний «Дамате» продолжит оказывать благотворительную помощь фонду «Душа бродяги» - одному из крупнейших в России частных приютов для бездомных собак.

Приют «Душа бродяги» был создан в 2015 году волонтерами Калужской области. Приют существует исключительно за счет пожертвований и средств организаторов и нуждается в постоянной поддержке.

Сегодня здесь живет более 1 600 безнадзорных животных, найденных на улицах города, брошенных и пострадавших от рук человека. Всего участники фонда спасли более 2 000 собак со всей России. Более 500 из них уже обрели дом и любящих хозяев.

Более подробно узнать о «Душе бродяги» и оказать помощь можно на сайте.

Одним из наиболее острых вопросов является питание собак. Ежедневно питомцам фонда требуется более 1,5 тонны еды. В месяц эта цифра превышает 45 тонн. Кроме этого, приют нуждается в регулярной материальной помощи для постоянного пополнения запаса кормов, медикаментов, расходных материалов и улучшения инфраструктуры.

Весной 2020 года «Дамате» взяла на себя обязательство оказывать продовольственную благотворительную помощь питомцам приюта на ежемесячной основе. За это время для питомцев приюта уже отгружено более 120 тонн мясных субпродуктов из индейки.

«Дамате» не только помогает учреждению продукцией, но и оказывает информационную поддержку. На странице торговой марки «Индилайт» в Instagram, насчитывающей 187 тысяч подписчиков, компания проводит специальные акции для привлечения внимания к работе фонда и помогает питомцам с поиском новых хозяев. Благодаря этому несколько собак уже нашли новый дом.

В компании уверены, что активное участие в подобных социально ориентированных инициативах позволит обратить внимание общества на проблемы и необходимость гуманного обращения с животными и защиты окружающей среды, а также содействовать их решению.