Сетевое издание|18+|Среда|8 дек 2021|12:14
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Зареченцам разрешили присутствовать на утренниках в детсадах

Печать

Жители Заречного смогут присутствовать на новогодних утренниках в детских садах, если у них есть сертификат о вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции. При этом приглашают лишь по одному человеку от семьи, так как в помещении должно быть не более 50 человек.

Об этом сообщает портал «Город Z» со ссылкой на решение департамента образования и городской администрации, согласованное в межрегиональном управлении № 59 ФМБА России.

Также на утреннике может работать приглашенный родителями фотограф, у которого есть QR-код.

Предлагаемый порядок проведения праздников планируется обсудить на родительских собраниях в детских садах. При этом зареченцы могут предпочесть утренники вообще без зрителей.

В Пензе вопрос о присутствии родителей, имеющих QR-код, на новогодних утренниках в детсадах пока обсуждается. В конце ноября в городском управлении образования сообщили, что решение будет принято в соответствии с эпидемиологической ситуацией в регионе.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — фото gorodz.info
0
0
0
0
 
Гость||

Все испоганили. Дайте хоть детишкам радоваться, раз уж взрослым житья не даете

Гость||

Со своими никчемными мерами.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Жители Заречного смогут присутствовать на новогодних утренниках в детских садах, если у них есть сертификат о вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции.

Хватит темнить уже и Сан врач переписал свое постановление и отменил обязательность выполнение своего постановления в плане отстранения от работы. Все как бы решено, конечно после суда, но все же. Теперь стоит вопрос о губернаторе и тоже в суде.

Гость||

Прыгайте до потолка от радости.А то они ведь могут передумать.

Гость||

Да пусть болеют, переболеть должны все.

Гость||

Почему только Заречный? А как же Пенза?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте