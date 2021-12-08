Зареченцам разрешили присутствовать на утренниках в детсадах

08.12.2021 | 10:25

Жители Заречного смогут присутствовать на новогодних утренниках в детских садах, если у них есть сертификат о вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции. При этом приглашают лишь по одному человеку от семьи, так как в помещении должно быть не более 50 человек.

Об этом сообщает портал «Город Z» со ссылкой на решение департамента образования и городской администрации, согласованное в межрегиональном управлении № 59 ФМБА России.

Также на утреннике может работать приглашенный родителями фотограф, у которого есть QR-код.

Предлагаемый порядок проведения праздников планируется обсудить на родительских собраниях в детских садах. При этом зареченцы могут предпочесть утренники вообще без зрителей.

В Пензе вопрос о присутствии родителей, имеющих QR-код, на новогодних утренниках в детсадах пока обсуждается. В конце ноября в городском управлении образования сообщили, что решение будет принято в соответствии с эпидемиологической ситуацией в регионе.