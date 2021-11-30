В Пензе подумают о посещении новогодних утренников по QR-коду

В Управлении образования Пензы ответили на обращение родителей, которые пожелали попасть на новогодние утренники в детских садах по QR-коду.
Ранее просьбы разрешить вход по сертификату о вакцинации или же перенесенном коронавирусе пензенцы разместили под постом в Instagram-аккаунте губернатора Олега Мельниченко. Родителей возмутило, что по QR-коду можно попасть на концерт, на сеанс в кинотеатре, в бассейн, фитнес-клуб, однако посещение утренников, «которых больше не будет в жизни», под запретом.
«Хочу сама нарядить ребенка и отправить на выступление», - написала пензячка.
В управлении образования ответили, что вопрос рассмотрят.
«Решение будет принято в соответствии с эпидемиологической ситуацией в регионе», - написал представитель учреждения.
В 2020-м из-за высокой заболеваемости коронавирусом на новогодних утренниках в детских садах родители не присутствовали. Кроме того, было запрещено приглашать и аниматоров. Мероприятия снимали на видеокамеру воспитатели и затем делились записями с желающими получить их.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.
Чувствую я, скоро эти проверяльщики QR-кодов обогатятся. Это будет такое же хлебное место как у автоинспекторов. Даешь сотку - пропускают без кода.