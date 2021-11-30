Общество

В Пензе подумают о посещении новогодних утренников по QR-коду

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В Управлении образования Пензы ответили на обращение родителей, которые пожелали попасть на новогодние утренники в детских садах по QR-коду.

Ранее просьбы разрешить вход по сертификату о вакцинации или же перенесенном коронавирусе пензенцы разместили под постом в Instagram-аккаунте губернатора Олега Мельниченко. Родителей возмутило, что по QR-коду можно попасть на концерт, на сеанс в кинотеатре, в бассейн, фитнес-клуб, однако посещение утренников, «которых больше не будет в жизни», под запретом.

«Хочу сама нарядить ребенка и отправить на выступление», - написала пензячка.

В управлении образования ответили, что вопрос рассмотрят.

«Решение будет принято в соответствии с эпидемиологической ситуацией в регионе», - написал представитель учреждения.

В 2020-м из-за высокой заболеваемости коронавирусом на новогодних утренниках в детских садах родители не присутствовали. Кроме того, было запрещено приглашать и аниматоров. Мероприятия снимали на видеокамеру воспитатели и затем делились записями с желающими получить их.

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Гость||

Чувствую я, скоро эти проверяльщики QR-кодов обогатятся. Это будет такое же хлебное место как у автоинспекторов. Даешь сотку - пропускают без кода.

Гость||

кто думает? имена фамили явки

Гость||

Чувствую скоро в травматологии будет очередь из этих проверяющих.

Гость||

Гость писал(a):

Чувствую скоро в травматологии будет очередь из этих проверяющих.
+100500 в Казани уже такая есть

Гость||

Не надо ничего запрещать, пусть учатся на своих ошибках, жизнь учат раз и навсегда, и назад ничего не вернешь...

Гость||

Ну переболеют семьями,родителям своим принесут, ну и пусть, с месяцок полежат, неумных учить на своих шишаках.

Имя: Гость
Комментарий:

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