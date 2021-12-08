Сетевое издание|18+|Среда|8 дек 2021|19:50
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе автомобилисты не знают, как избавляться от старых шин

Печать

На Окружной содержимое контейнеров с мусорной площадки вывозят регулярно, а шины, лежащие неподалеку, остаются. Подобных предметов рядом с пятиэтажками столько, что жители уже и не знают, куда их девать. Покрышки стали клумбами, превратились в элементы декора и аттракционы детской площадки. Когда с мусорки горожане забирают одну партию шин, там вскоре появляется другая.

«Все лето так лежали. Их постоянно привозят - с гаражей, отовсюду», - рассказала местная жительница.

Такая же ситуация - во многих районах Пензы, например в Орловском проезде, на улицах Пушанина, Ладожской, Тепличной. За складирование резиновых покрышек на помойке людям грозит штраф. Но большинство горожан он не пугает: для автовладельцев это самый простой выход.

«Я их продаю», - заявил пензенец.

«На шиномонтаже оставляю. А куда они деваются...» - отметил мужчина.

Твердыми коммунальными отходами, согласно современной классификации, покрышки не являются и числятся по IV классу опасности, как батарейки и ртутные градусники. Просто так выбросить их нельзя, да и незачем.

«Шины - это достаточно ценное сырье, из которого можно сделать много хороших вещей. Сейчас самое популярное - покрытие резиновой крошкой детских и спортивных площадок», - сообщила экоактивист Надежда Кузнецова.

Самостоятельно автовладельцам с проблемой не справиться. Многие из них готовы подсказать представителям власти, как поступить.

«Приемный пункт сделать, прием старых автошин. Раньше был у нас в Терновке пункт такой, отдавали, а потом за старые шины привозили новые, но доплачиваешь», - предложил прохожий.

В администрации города ситуацию пока не комментируют.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
0
0
0
0
 
Гость||

Наденьте белозерцеву на шею

Гость||

Сами по себе автопокрышки вредны, а на детских площадках уже нет.

Просто чудеса.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте