В Пензе автомобилисты не знают, как избавляться от старых шин

08.12.2021 | 19:38

На Окружной содержимое контейнеров с мусорной площадки вывозят регулярно, а шины, лежащие неподалеку, остаются. Подобных предметов рядом с пятиэтажками столько, что жители уже и не знают, куда их девать. Покрышки стали клумбами, превратились в элементы декора и аттракционы детской площадки. Когда с мусорки горожане забирают одну партию шин, там вскоре появляется другая.

«Все лето так лежали. Их постоянно привозят - с гаражей, отовсюду», - рассказала местная жительница.

Такая же ситуация - во многих районах Пензы, например в Орловском проезде, на улицах Пушанина, Ладожской, Тепличной. За складирование резиновых покрышек на помойке людям грозит штраф. Но большинство горожан он не пугает: для автовладельцев это самый простой выход.

«Я их продаю», - заявил пензенец.

«На шиномонтаже оставляю. А куда они деваются...» - отметил мужчина.

Твердыми коммунальными отходами, согласно современной классификации, покрышки не являются и числятся по IV классу опасности, как батарейки и ртутные градусники. Просто так выбросить их нельзя, да и незачем.

«Шины - это достаточно ценное сырье, из которого можно сделать много хороших вещей. Сейчас самое популярное - покрытие резиновой крошкой детских и спортивных площадок», - сообщила экоактивист Надежда Кузнецова.

Самостоятельно автовладельцам с проблемой не справиться. Многие из них готовы подсказать представителям власти, как поступить.

«Приемный пункт сделать, прием старых автошин. Раньше был у нас в Терновке пункт такой, отдавали, а потом за старые шины привозили новые, но доплачиваешь», - предложил прохожий.

В администрации города ситуацию пока не комментируют.