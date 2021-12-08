Стало известно, какие призы получат вакцинировавшиеся пензенцы

В среду, 8 декабря, перед заседанием комиссии городской думы начальник управления культуры Вера Фейгина рассказала, какие призы могут получить пензенцы, прошедшие вакцинацию от коронавируса.
«Это сладкие призы, хорошая оргтехника, несколько телевизоров», - перечислила она.
Однако на подарки могут рассчитывать не все, акция распространяется лишь на граждан старше 60 лет.
Уже сообщалось, что желающим принять участие в розыгрыше нужно привиться первым компонентом с 8 по 12 декабря на любой площадке для вакцинации. Затем до 14 декабря следует обратиться в комплексный центр социальной помощи своего района и представить специалистам копию справки о прививке. Там участника занесут в список с присвоением номера.
«Комиссия, которая будет отбирать, кому какой подарок, фамилий знать не будет. В комиссию войдут представители общественного совета по делам культуры, члены совета ветеранов, представители отделов соцзащиты всех четырех районов города.
15 декабря в Центре культуры и досуга в присутствии общественности, представителей всех отделов соцзащиты пройдет розыгрыш. Это будет лототрон с шариками, на которых будет написано 1ж (человек пришел первым в Железнодорожный район) или 5л (пришел пятым в Ленинский район). Розыгрыш будем транслировать в официальном аккаунте администрации в Instagram, все смогут это увидеть в реальном времени», - уточнила Вера Фейгина.
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Почему налогоплательщики должны оплачивать призы гражданам, которые сходили привились?
Если чиновники не могут убедить граждан в безопасности прививки - пусть оплачивают из своего премиального фонда.