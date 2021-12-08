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Общество

Стало известно, какие призы получат вакцинировавшиеся пензенцы

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В среду, 8 декабря, перед заседанием комиссии городской думы начальник управления культуры Вера Фейгина рассказала, какие призы могут получить пензенцы, прошедшие вакцинацию от коронавируса.

«Это сладкие призы, хорошая оргтехника, несколько телевизоров», - перечислила она.

Однако на подарки могут рассчитывать не все, акция распространяется лишь на граждан старше 60 лет.

Уже сообщалось, что желающим принять участие в розыгрыше нужно привиться первым компонентом с 8 по 12 декабря на любой площадке для вакцинации. Затем до 14 декабря следует обратиться в комплексный центр социальной помощи своего района и представить специалистам копию справки о прививке. Там участника занесут в список с присвоением номера.

«Комиссия, которая будет отбирать, кому какой подарок, фамилий знать не будет. В комиссию войдут представители общественного совета по делам культуры, члены совета ветеранов, представители отделов соцзащиты всех четырех районов города.

15 декабря в Центре культуры и досуга в присутствии общественности, представителей всех отделов соцзащиты пройдет розыгрыш. Это будет лототрон с шариками, на которых будет написано 1ж (человек пришел первым в Железнодорожный район) или 5л (пришел пятым в Ленинский район). Розыгрыш будем транслировать в официальном аккаунте администрации в Instagram, все смогут это увидеть в реальном времени», - уточнила Вера Фейгина.

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Гость||

Почему налогоплательщики должны оплачивать призы гражданам, которые сходили привились?

Если чиновники не могут убедить граждан в безопасности прививки - пусть оплачивают из своего премиального фонда.

Гость||

Дайте похоронное место на Аллее славы Н-западного кладбища.

Гость||

Гость писал(a):

Дайте похоронное место на Аллее славы Н-западного кладбища
хотя бы скидочку дали мне на захоронение мое

Гость||

Если я получу оргтехнику обещаю использовать её для пропаганды вакцинации против коронавирусаной инфекции.

Гость||

Зачем сладкие призы пенсионерам? У них сахар у всех. Даже детям сладкое вредно, сейчас начнут подарки новогодние раздавать, вредные и ненужные организму.

Гость||

Бесплатный сыр только в мышеловке.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Однако на подарки могут рассчитывать не все, акция распространяется лишь на граждан старше 60 лет.
Гробы когда поступят в качестве призов? Или после самоизоляции должно быть самозахоронение, за свой счет разумеется.

Даешь прививку четыре раза в год. Каждый квартал.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В среду, 8 декабря, перед заседанием комиссии городской думы начальник управления культуры Вера Фейгина рассказала, какие призы могут получить пензенцы, прошедшие вакцинацию от коронавируса.
А ПРИЧЁМ ЗДЕСЬ фигина?

Имя: Гость
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