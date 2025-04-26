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Общество

Алкоголь снижает эффект от прививки и усугубляет осложнения

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Для получения желаемого результата при вакцинации следует полностью отказаться от алкоголя. Об этом рассказал психолог диспансерно-поликлинического отделения Пензенской областной наркологической больницы Виктор Полтарихин. Рекомендации врача размещены на сайте регионального минздрава.

По словам эксперта, даже умеренное употребление спиртного может ослабить функции иммунных клеток - лимфоцитов и макрофагов, играющих ключевую роль в борьбе с инфекциями.

С прививкой в организм вводится «учебный материал» для создания антител против определенного вируса или бактерии, а алкоголь снижает способность к формированию иммунного ответа.

Некоторым вакцинам для достижения максимального эффекта требуются особые условия. Из-за токсической нагрузки или стресса выработка антител может оказаться менее полноценной, и риск заболеть возрастет.

Кроме того, на фоне употребления спиртного могут усилиться побочные эффекты от прививок (повышение температуры, головную боль, чувство усталости).

Виктор Полтарихин подчеркнул: во время восприятия вакцины важно, чтобы пациент обращал внимание на сигналы своего организма и при необходимости обращался за медицинской помощью, а в нетрезвом состоянии самоконтроль ослабевает.

«Рекомендую воздерживаться от употребления алкоголя в день вакцинации и в течение нескольких дней после нее, чтобы обеспечить максимально эффективный иммунный ответ и снизить риск возможных осложнений», - резюмировал психолог.

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