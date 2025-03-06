Осужденная из пензенской колонии победила во всероссийском конкурсе

06.03.2025 | 13:45

Победительницей всероссийского конкурса «А ну-ка, девушки!», который проводила Федеральная служба исполнения наказаний, стала Наталья Нехаева из пенитенциарного учреждения Пензенской области.

Конкурсантки - женщины, лишенные свободы. Наталья Нехаева отбывает наказание в колонии-поселении № 12, расположенной в селе Сосновка Бессоновского района.

«В оргкомитет представила работу, выполненную методом канзаши - это японская техника создания декора из разной ширины лент, в первую очередь из атласных, а также небольших кусочков ткани, бусин и бисеринок», - рассказали в пресс-службе регионального управления ФСИН.

В итоге Наталья Нехаева была признана первой в номинации «Лучший творческий номер». В пресс-службе отметили, что она также вяжет носки и изготавливает свечи для участников специальной военной операции.

Начальник колонии Андрей Дадаев вручил победительнице конкурса грамоту и памятный подарок.