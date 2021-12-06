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Общество

В Пензе среди вакцинировавшихся пенсионеров разыграют призы

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В Пензе пройдет розыгрыш призов среди горожан в возрасте старше 60 лет, которые привьются от коронавируса. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщила пресс-служба администрации областного центра.

В конкурсе смогут поучаствовать только те жители Пензы, которые привьются первым компонентом с 8 по 12 декабря на любой площадке для вакцинации. Затем до 14 декабря нужно обратиться в комплексный центр социальной помощи своего района и представить специалистам копию справки о прививке.

В Железнодорожном районе центр расположен на ул. Складской, 19, тел.: 98-49-07, 58-17-24; в Первомайском - на Куйбышева, 15, тел.: 56-58-68, 56-46-72; в Ленинском - на Революционной, 57, тел.: 68-23-25, 54-19-65; в Октябрьском - на ул. ИТР, 1Б, тел.: 98-05-95, 98-05-93.

15-го числа в каждом районе выберут победителей, а 16-го и 17-го пройдет вручение призов.

«Партнерами акции выступят социально ответственные торговые предприятия, индивидуальные предприниматели - список призов сейчас формируется», - уточнили в пресс-службе мэрии.

В тот же день зампред правительства - министр здравоохранения Вячеслав Космачев сообщил, что среди невакцинированных достаточно большой процент людей в возрасте 60+.

«Для достижения коллективного иммунитета надо привить 80 процентов взрослого населения, это 848 тыс. человек. Прививку первым компонентом на утро 6 декабря сделали 743 тыс. человек, полностью прошли вакцинацию 674 тыс. Соответственно, нам надо привить еще более 160 тыс.», - уточнил чиновник.

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Гость||

Что за дурацкие условия? В 60 лет можно и не быть пенсионером и наоборот быть пенсионером до 60 лет.

Гость||

Ёршик и вставную челюсть.

Гость||

А слабо среди всех провести? Или совсем никак прививаться не хотят и хоть призами заманить надо?)

Гость||

Кстати, в норм регионах привившимся пенсионерам (всем) тонометры дают, в Мск например)

Гость||

С детства запомнил: нельзя играть в азартные игры с государством особенно во всякие лотереи

Гость||

А если уже привились, мы входим в розыгрыш?

Гость||

Гнилой народишко, на халяву падкий.

Гость||

А те пенсионеры, которые раньше привились, не в счёт? Опять нас дурачат.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Затем до 14 декабря нужно обратиться в комплексный центр социальной помощи своего района и представить специалистам копию справки о прививке.
Оригинально. Толкаться в комплексных центрах вместо того, чтобы максимально избегать скоплений народа.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

артнерами акции выступят социально ответственные торговые предприятия, индивидуальные предприниматели -
Ешьте сами

Имя: Гость
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