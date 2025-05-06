Общество

В Пензе детей из групп риска привьют от менингококковой инфекции

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В Пензе в детские поликлиники поступила вакцина «Менактра», предназначенная для иммунизации несовершеннолетних против менингококковой инфекции.

Привьют юных жителей областного центра, входящих в группы риска. Это:

- подростки 13-17 лет (в связи с повышенным уровнем носительства в данной возрастной группе);

- дети 2-5 лет с иммунодефицитом;

- дети 2-5 лет, которые живут в общежитиях, коммунальных квартирах или находятся в учреждениях круглосуточного пребывания.

«Предусмотрено однократное введение препарата», - пояснили в ГБУЗ «Городская детская поликлиника».

Прививку сделают в поликлинике по месту жительства после согласования с педиатром или же в медкабинете образовательного учреждения.

Менингококковая инфекция - одна из самых грозных детских инфекций. Она развивается молниеносно. У пациента высок риск летального исхода, а также тяжелых осложнений: потери слуха, отека головного мозга, эпилепсии, паралича и других.

Инфекция передается воздушно-капельным путем от больного человека или носителя. Дети заражаются от родителей, близких родственников. Начинается заболевание как обычное ОРВИ - с кашля и насморка, однако состояние ребенка может быстро ухудшиться в течение нескольких часов.

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