Общество

Победители конкурса «Сурская семья» получат 100 000 рублей

Печать
Telegram

В Пензенской области готовятся к очному этапу регионального конкурса «Сурская семья», который состоится 21 октября. Мероприятие посвящено Году защитника Отечества.

Его участниками могут стать семьи, члены которых зарегистрированы и постоянно проживают на территории области, состоят в браке не менее 5 лет, воспитывают 2 и более несовершеннолетних детей, активно участвуют в общественной жизни своего населенного пункта и имеют какие-либо достижения в разных сферах.

При прочих равных условиях приоритет отдадут многодетным родителям.

Конкурс проводится в 3 этапа - муниципальный (с апреля по июнь), региональный заочный (с июля по август) и региональный очный (в установленную дату).

Участникам необходимо создать семейное портфолио (со своей символикой; генеалогическим древом; фотографиями, письмами или наградами человека, которым семья гордится; реликвиями; календарем праздников; афоризмами; информацией об увлечениях и достижениях), видеоролик о себе продолжительностью не более 5 минут.

В финал выйдут 4 команды. Им нужно подготовить визитную карточку «Искусство быть семьей» (краткий рассказ о своем роде, жизненных позициях, ценностях и др.) и творческий номер «В вихре победного вальса» (танец, тематическая инсценировка, песня).

Победитель получит 100 000 рублей, лауреат I степени - 70 000 рублей, II степени - 60 000, III степени - 50 000. Всем участникам заочного регионального этапа выплатят по 5 000 рублей.

Впредь планируется проводить такой конкурс ежегодно, говорится в распоряжении областного правительства.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте