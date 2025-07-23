Победители конкурса «Сурская семья» получат 100 000 рублей

23.07.2025 | 20:02

В Пензенской области готовятся к очному этапу регионального конкурса «Сурская семья», который состоится 21 октября. Мероприятие посвящено Году защитника Отечества.

Его участниками могут стать семьи, члены которых зарегистрированы и постоянно проживают на территории области, состоят в браке не менее 5 лет, воспитывают 2 и более несовершеннолетних детей, активно участвуют в общественной жизни своего населенного пункта и имеют какие-либо достижения в разных сферах.

При прочих равных условиях приоритет отдадут многодетным родителям.

Конкурс проводится в 3 этапа - муниципальный (с апреля по июнь), региональный заочный (с июля по август) и региональный очный (в установленную дату).

Участникам необходимо создать семейное портфолио (со своей символикой; генеалогическим древом; фотографиями, письмами или наградами человека, которым семья гордится; реликвиями; календарем праздников; афоризмами; информацией об увлечениях и достижениях), видеоролик о себе продолжительностью не более 5 минут.

В финал выйдут 4 команды. Им нужно подготовить визитную карточку «Искусство быть семьей» (краткий рассказ о своем роде, жизненных позициях, ценностях и др.) и творческий номер «В вихре победного вальса» (танец, тематическая инсценировка, песня).

Победитель получит 100 000 рублей, лауреат I степени - 70 000 рублей, II степени - 60 000, III степени - 50 000. Всем участникам заочного регионального этапа выплатят по 5 000 рублей.

Впредь планируется проводить такой конкурс ежегодно, говорится в распоряжении областного правительства.