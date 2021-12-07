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Общество

В Пензенской области силовики подвели итоги операции «Анаконда»

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В понедельник, 6 декабря, завершилась спецоперация «Анаконда», которую сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Пензенской области проводили с региональным УФСБ с 29 ноября.

Цель спецоперации - пресечение перевозок контрабанды, транзита оружия, боеприпасов и наркотиков, а также обнаружение находящихся в розыске граждан и нелегальных мигрантов.

При содействии Росгвардии проверено почти 7 тысяч транспортных средств, их пассажиров и водителей, изъято 300 граммов наркотиков и три наименования оружия без должного оформления. Кроме того, силовики обнаружили семь граждан, которые объявлены в федеральный розыск, и 27 нелегальных мигрантов.

Попутно выявлены 24 грузоперевозчика, работавших с нарушениями. Общая сумма наложенных на них штрафов составила около 350 тысяч рублей.

«По итогам операции возбуждено 9 уголовных дел, административные протоколы составлены на более чем 1 300 человек», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

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Источник — фото, видео vk.com/rosgvardpenza
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Гость||

лучше бы фуры останавливали за опасное поведение, на дороге рискуешь жизнью как только рядом фура проезжает, боишься ломанет на тебя и заломает а все что они нашли опасности мне лично не несет никакой

Гость||

penzainform.ru писал(a):

завершилась спецоперация «Анаконда»

пресечение перевозок контрабанды, транзита оружия, боеприпасов и наркотиков

то есть теперь все это возить можно?

Имя: Гость
Комментарий:

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