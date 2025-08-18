Плач, крик и кровь: конфликт молодой пары закончился приездом Росгвардии

18.08.2025 | 09:35

В Пензе бойцы Росгвардии задержали нетрезвого 18-летнего юношу, громко выяснявшего отношения со своей девушкой-ровесницей. Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 17 августа, в Октябрьском районе.

«Гражданин инициировал громкие разборки с возлюбленной у нее в квартире. О конфликте, вышедшем за рамки общественного порядка, сообщили обеспокоенные соседи», - проинформировали в Росгвардии.

Сотрудники вневедомственной охраны прибыли на место через считанные минуты. Оказавшись у квартиры, они услышали женский плач и крик.

Дверь открыл нетрезвый молодой человек с окровавленной рукой, перемотанной тканью.

«На вопросы гражданин отвечать отказался, лишь пояснил, что порез на руке у него возник после того, как он случайно разбил стеклянную бутылку. Затем он начал размахивать руками, громко материться и провоцировать моего напарника на конфликт. После многочисленных предупреждений об ответственности за противоправное поведение мы задержали хулигана в присутствии свидетелей и заявителя», - рассказал один из сотрудников Росгвардии, выезжавших на место.

Врач скорой осмотрел руку юноши и оказал ему помощь. Затем дебошира доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.