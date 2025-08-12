Сетевое издание|18+|Вторник|12 авг 2025|13:09
Происшествия

Пензенец разбил BMW соседки из-за давнего конфликта

54-летний пензенец решил отомстить соседке и отыгрался на ее BMW X6.

Это случилось на улице Рахманинова. Мужчина подошел к дорогой иномарке и разбил лобовое стекло, после чего скрылся.

Далеко горожанин уйти не успел, его оперативно задержали сотрудники Росгвардии.

Мужчина признался, что с владелицей авто у них был давний неразрешенный конфликт, поэтому он так поступил.

«Стражи правопорядка задержали хулигана и доставили его в отдел полиции для дальнейших разбирательств», - сообщили в областном управлении Росгвардии.

Ранее в Пензе 76-летняя женщина атаковала продуктовый магазин.

