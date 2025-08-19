В Пензе брат с сестрой подрались в караоке-клубе

19.08.2025 | 13:53

В Пензе росгвардейцам пришлось вмешаться в разборку двоюродных брата и сестры. 29-летний мужчина и 31-летняя женщина устроили дебош в караоке-клубе.

Это случилось около половины второго ночи в одном из заведений в Ленинском районе. Родственники перебрали с крепкими напитками, поссорились между собой и подрались.

Затем они стали приставать к окружающим. Громко матерясь, пара провоцировала посетителей и персонал.

Сотрудники клуба нажали тревожную кнопку.

«Правоохранители доставили хулиганов в отдел полиции для дальнейших разбирательств», - сообщили в Росгвардии.

