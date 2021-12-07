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Общество

В Никольском районе в буфете школы еду продавали по завышенной цене

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Больше 100 нарушений в организации питания детей в образовательных учреждениях региона выявили прокуроры только за месяц проведения проверки. Продолжаться она будет вплоть до начала летней оздоровительной кампании. Пока подвели промежуточные результаты.

«Прием и использование в приготовлении пищи продуктов, которые не прошли по требованиям к карантину продукции, то есть у них нет требуемых сопроводительных ветеринарных документов, как выявил прокурор Городищенского района. Как правило, это касается сухофруктов, овощей, которые поставляются из-за рубежа», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Елена Кошлевская.

Казенные кухни и пищеблоки подверглись тщательному досмотру представителей надзорного органа. Проверяли и качество посуды, из которой едят дети, и разделочного инвентаря, с которым работают повара.

Заглянули проверяющие и в холодильные камеры. Так, в одной из школ Неверкинского района обнаружили курицу, срок годности которой истек еще в конце сентября, а в Мокшанском районе после визита ревизоров 100 килограммов говядины отправили на утилизацию. Также пристальное внимание уделили молочной продукции: она должна быть маркированной.

Кроме типичных нарушений, связанных с качеством используемой для приготовления блюд продукции, выявили и ряд других. В Никольском районе в буфете школы товар продавали по завышенной стоимости, а в Сердобском выявили дробление закупки.

«В связи с этим они имеют возможность лавировать ценой, не обосновывать максимальную стоимость контракта и закупать на протяжении месяца-второго-третьего один и тот же продукт по различной цене», - отметила Елена Кошлевская.

Еще в начале ноября министр образования области Алексей Комаров во время визита в одну из городских школ заявил, что лично будет проверять, как и чем кормят ребят, даст оценку состоянию пищеблоков.

«Министерство образования это будет держать на особом контроле. Перспективно будем заниматься вопросом обновления технологического оборудования и вносить какие-то дополнительные новые изменения», - произнес министр образования Пензенской области Алексей Комаров.

В середине декабря представители прокуратуры вместе со специалистами областного министерства образования посетят ряд школ и детских садов в Пензе и районах области.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

У родителей есть законное право отказаться от услуг школьной столовой и не платить.

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