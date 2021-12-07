У пензенских педагогов появилась возможность заявить о себе

07.12.2021 | 18:31

По всей стране полным ходом идет заявочная кампания на участие в профессиональном конкурсе «Флагманы образования. Школа» президентской платформы «Россия - страна возможностей». Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения РФ.

Цель - выявить и поддержать талантливых управленцев системы образования, обладающих высоким уровнем лидерских качеств.

Для участия в конкурсе необходимо собрать команду в составе четырех сотрудников одной общеобразовательной организации: руководителей первого и второго уровня, классного руководителя, учителя-предметника.

Призеры получат возможность проверить свои знания, повысить квалификацию, пройти образовательные программы и стажировки, войти в кадровый резерв, посоревноваться с управленческими командами школ из всех регионов страны.

В конкурсе нет ограничений. К участию приглашаются как опытные сотрудники образовательных организаций, так и имеющие небольшой стаж.

«Мы расширяем конкурс, чтобы у еще большего количества людей в нашей стране была возможность реализовать свои таланты и потенциал. Нам очень хотелось бы, чтобы учителя, которым мы благодарны за их труд, становились руководителями школ, руководителями департаментов образования, министрами, выходили на федеральный уровень. Я желаю всем успеха. С нетерпением ждем наших участников», - сообщил генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Участие в конкурсе бесплатно. Заявите о себе. Регистрируйтесь - на сайте: флагманыобразования.рф.