Пензенские депутаты просят по 5 млн рублей на наказы избирателей

07.12.2021 | 14:54

По пять миллионов рублей на каждый из 35 избирательных округов хотят получить депутаты Пензенской городской думы из бюджета муниципалитета. Эти деньги предполагается расходовать на исполнение наказов избирателей.

Средства, которые выделяются из пензенской казны депутатам, ежегодно становятся предметом горячих дискуссий.

На каждый округ из городского бюджета направляется определенная сумма. В 2017 году она составляла 1,5 млн, в 2018-м народным избранникам выделялось по 2 млн рублей.

В 2019-м мнения думцев нового созыва разделились: одни просили увеличить сумму до трех миллионов рублей за счет роста дефицита бюджета, другие предлагали вообще не давать депутатам денег. В итоге одномандатникам выделили по 2 млн рублей, а тем, кто прошел по партийным спискам, - по 1 млн.

На этот раз депутаты вновь попросили предусмотреть выделение средств на исполнение наказов избирателей, но уже из расчета 5 млн на каждого народного избранника, поскольку выросли цены, увеличилось число жителей и их потребности.

«7 лет два миллиона нам выделяют с боем. За 7 лет инфляция процентов на 400. Соответственно округа у нас выросли на одну треть. У меня если округ был в том созыве 11 тысяч избирателей, то сейчас - 16 600», - высказался депутат Александр Трутнев.

Однако Ольга Завьялкина сообщила, что такую сумму заложить в бюджет невозможно.

По результатам обсуждения депутаты приняли решение принять за основу проект бюджета. На выполнение наказов избирателей пока заложили по 3 млн рублей на каждого народного избранника.