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Общество

Пензенские депутаты просят по 5 млн рублей на наказы избирателей

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По пять миллионов рублей на каждый из 35 избирательных округов хотят получить депутаты Пензенской городской думы из бюджета муниципалитета. Эти деньги предполагается расходовать на исполнение наказов избирателей.

Средства, которые выделяются из пензенской казны депутатам, ежегодно становятся предметом горячих дискуссий.

На каждый округ из городского бюджета направляется определенная сумма. В 2017 году она составляла 1,5 млн, в 2018-м народным избранникам выделялось по 2 млн рублей.

В 2019-м мнения думцев нового созыва разделились: одни просили увеличить сумму до трех миллионов рублей за счет роста дефицита бюджета, другие предлагали вообще не давать депутатам денег. В итоге одномандатникам выделили по 2 млн рублей, а тем, кто прошел по партийным спискам, - по 1 млн.

На этот раз депутаты вновь попросили предусмотреть выделение средств на исполнение наказов избирателей, но уже из расчета 5 млн на каждого народного избранника, поскольку выросли цены, увеличилось число жителей и их потребности.

«7 лет два миллиона нам выделяют с боем. За 7 лет инфляция процентов на 400. Соответственно округа у нас выросли на одну треть. У меня если округ был в том созыве 11 тысяч избирателей, то сейчас - 16 600», - высказался депутат Александр Трутнев.

Однако Ольга Завьялкина сообщила, что такую сумму заложить в бюджет невозможно.

По результатам обсуждения депутаты приняли решение принять за основу проект бюджета. На выполнение наказов избирателей пока заложили по 3 млн рублей на каждого народного избранника.

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Гость||

какие же они жадные до денег, цены выросли в магазинах нет не знаем......денег бы побольше выделили ведь цены то выросли, сплошное лицемерие

Гость||

Это что еще за наказы такие какие они выполнили? Я ни одного не знаю.

Гость||

Это что еще за наказы такие какие они выполнили? Я ни одного не знаю.

___

Один депутат отсыпал газон щебнем и организовал парковку.

Гость||

Если что-то и делает,то только Вадим Супиков,а все остальные просто балаболят...

Гость||

Вот у них аппетиты!

Гость||

Так зачем им эти деньги? Избиратели же не деньги с депутатов просят, а улучшения условий существования. А на эти цели избиратели уже деньги заплатили и задача как раз депутатов, чтобы деньги были потрачены по назначению. А так как в той присказке: была бы курочка, а приготовит и дурочка. Зачем нам тогда депутаты, которые не могут заставить власть исполнить их прямые обязанности?

Гость||

Так пусть каждый из них публично отчитаетсяза предыдущий свой период, какой наказ он выполнил и на какую сумму! А то просить все горазды, а как спросить- так не с кого, ответ один- денег нет!!!!

Гость||

За такие зарплаты слуги народа обязаны день и ночь трудиться чтобы оправдать затраты.

Гость||

Гость писал(a):

Один депутат отсыпал газон щебнем и организовал парковку
а что лучше газон с цветами или парковка с щебнем и автохламом на ней?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

За 7 лет инфляция процентов на 400
Как быстро переобулись

Имя: Гость
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